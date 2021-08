Evangelion es tendencia en Twitter previo a su estreno en Amazon

La película final de la franquicia de anime Evangelion creada por Hideaki Anno, está programada para llegar el 13 de agosto en Prime Video. El servicio de transmisión será la plataforma exclusiva que traerá el último capítulo a la pantalla chica y los fanáticos ahora hicieron tendencia en Twitter compartiendo su emoción a un día del estreno.

Sí leíste bien. Con la película 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time lista para sacudir los cimientos de la batalla entre las unidades EVA y los ángeles, los fanáticos están recurriendo a las redes sociales para compartir su entusiasmo por el próximo lanzamiento en el sitio oficial Amazon Prime Video.

Anime de Hideaki Anno es tendencia de Twitter

"Yo el día de mi boda vs Yo el día del estreno"

"El final de una era"

Muchos fanáticos agradecieron por finalmente tener un final concluso para la franquicia EVA. Una de las sorpresas por el estudio de animación Studio Khara, es la canción “One Last Kiss” interpretado por la cantante japonesa Hikaru Utada.

La animación recibió críticas positivas desde su estreno en Japón el pasado 8 de marzo de 2021. Thrice Upon a Time tuvo que aplazar su estreno original debido a la pandemia de COVID-19, pero los fanáticos internacionales no tendrán que esperar más para ver 3.0+1.0 de EVA desde la seguridad de su hogar.

La descripción oficial de la próxima película de EVA se lee como tal en el servicio de video de Amazon: "La cuarta y última entrega de Rebuild of EVA. Misato y su grupo anti-NERV Wille llegan a París, una ciudad ahora roja por la guerra”.

“La tripulación del buque insignia Wunder aterriza en una torre de contención. Solo tienen 720 segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la unidad Eva mejorada 8 de Mari debe interceptarla. Mientras tanto, Shinji, Asuka y Rei deambulan por Japón".

¿Cómo ver todo Evangelion en orden?

Neon Genesis Evangelion, Episodios 1-26 (disponible en Netflix) Death(true)2 (disponible en Netflix) The End of Evangelion (disponible en Netflix) 1.0 You Are (Not) Alone 2.0 You Can (Not) Advance 3.33 You Can (Not) Redo 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (13 de agosto de 2021 en Prime Video)

Según información en la comunidad de fanáticos de Reddit, la forma más rápida y ordenada para ver el anime sería mirar los episodios de la serie original 1 al 20, luego 21 al 24, luego 25 al 26. Después, la película The End of EVA.

Si tienes más tiempo, La Verdad Noticias te recomienda ver la serie original completa, luego los episodios de Director's Cut, luego The End of EVA. Esto es para que puedas apreciar los cambios entre los episodios de emisión originales y los episodios de Director's Cut. Al mismo tiempo, obtendrás los detalles adicionales necesarios para The End of EVA.

Para la “experiencia completa”, mira todo en su orden de lanzamiento. Ten en cuenta que el lanzamiento estadounidense de Death and Rebirth de Manga Entertainment no contiene las diferencias de animación entre Rebirth y el episodio 25.

Estos son idénticos salvo por los títulos y el uso del tema final y los créditos de Rebirth, por lo que si estás viendo este lanzamiento, puedes detenerte al final de Death, saltarte Rebirth e ir directamente a The End of EVA si quieres. Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time llega a Amazon Prime el 13 de agosto.

