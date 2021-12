Evangelion es la película japonesa más taquillera del año 2021

Shinji finalmente tiene una razón para estar feliz ya que Evangelion encabeza el ranking de las películas más taquilleras del año 2021 en Japón. El sitio de cine japonés Eiga compiló una lista de las diez películas más taquilleras del año en el país.

La despedida del director Hideaki Anno a la franquicia EVA ganó el primer lugar al recaudar más de 10,2 mil millones de yenes (alrededor de $ 89,5 millones de dólares) durante su carrera en los cines japoneses.

El segundo lugar fue para la última película de la larga franquicia de Detective Conan: The Scarlet Bullet, mientras que Belle de Mamoru Hosoda (Mirai, Summer Wars) completó los tres primeros. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos la lista completa.

Películas japonesas más taquilleras de 2021

Evangelion 3.0 + 1.01: Thrice Upon A Time Detective Conan: The Scarlet Bullet Belle Tokyo Revengers Rurouni Kenshin Saishuushou: The Final The Untold Tale of the Three Kingdoms Arashi Anniversary Tour 5x20 Film We Made a Beautiful Bouquet Masquerade Night My Hero Academia: World Heroes Mission

La tercera y última película de My Hero Academia, World Heroes Mission terminó en décimo. La última presentación teatral de Deku ha superado a las dos películas anteriores de la serie de BONES y el mangaka Kohei Horikoshi. Recordamos que My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes lanza preventa de boletos en cines de Latinoamérica.

Cuatro de los diez primeros finalistas fueron anime, y dos películas adicionales se basaron en propiedades de manga. Tokyo Revengers fue la película no animada de mayor recaudación del año, y ocupó el cuarto lugar con 4.470 millones de yenes (aproximadamente $ 39 millones de yenes).

La conclusión de las películas de acción en vivo de Rurouni Kenshin quedó justo detrás en el quinto lugar. Ambas películas se ubicaron en Japón por delante de las tres importaciones estadounidenses de gran presupuesto con mejor rendimiento, que fueron F9: The Fast Saga, No Time to Die y Godzilla vs Kong.

Vale la pena señalar que Jujutsu Kaisen 0, la película precuela de la popular serie de anime shonen, probablemente habría alcanzado el top 10 si se hubiera lanzado a principios de año.

La primera película basada en el manga de Gege Akutami se estrenó en Japón el 24 de diciembre y ganó la friolera de $23.5 millones de dólares solo en su primer fin de semana, colocándose justo detrás de los $ 29.3 millones de dólares que World Heroes Mission ganó durante toda su carrera teatral.

El distribuidor Toho proyecta que la película recaudará 10 mil millones de yenes en total. Jujutsu Kaisen fue el manga más vendido del año en Japón y actualmente es una de las propiedades de entretenimiento más populares del país.

¿Dónde puedo ver el anime Evangelion?

El anime original de EVA está en Netflix

Puedes ver el anime Neon Genesis Evangelion en Netflix, mientras que las películas de Rebuild of Evangelion están disponibles en Amazon Prime Video. ¿Cuál de las películas de anime 2021 fue tu favorita?

