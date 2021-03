Evangelion detalla las consecuencias legales por filtrar la nueva película

Evangelion 3.0 + 1.0 ha aterrizado en los cines de Japón después de varios retrasos provocados por la pandemia de coronavirus y el estado de emergencia declarado como consecuencia de la misma.

Ahora, el estudio detrás de la película final del anime Rebuild of Evangelion ha publicado un comunicado sobre la piratería de la película que detalla las grandes consecuencias para quienes la filtren en Internet.

Dado que el estudio ya ha publicado los créditos iniciales y los primeros diez minutos de la película en línea, está claro que Khara está orgulloso de lo que han logrado y al mismo tiempo reconoce que el metraje de la totalidad de la película podría encontrar su camino en línea.

Khara sancionará por piratería de Evangelion

Póster para prevenir la piratería en cines japoneses

Como fanáticos de Evangelion ya pueden encontrar el final filtrado de Thrice Upon a Time en diferentes redes sociales, Khara (estudio de animación) no tardó en publicar su declaración oficial a través de su sitio web, detallando las sanciones por este tipo de piratería:

"Se puede ver un video filtrado de la parte principal de ‘Shin Evangelion Theatrical Version’ que se está lanzando actualmente en la red. El acto de grabar una película en un cine es un delito según la ‘Ley de prevención de piratería cinematográfica’ (Movie Voyeurism Prevention)”, se lee en el comunicado.

“Además, subir la parte principal de la película pirata a YouTube, Twitter, Facebook, etc. es una infracción de derechos de autor. La infracción … puede resultar en el encarcelamiento de hasta 10 años, una multa de hasta 10 millones de yenes ($ 90 mil dólares), o ambas”. ¿Sabías de esta ley de derechos de autor?

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento para Thrice Upon a Time en el extranjero, pero teniendo en cuenta la popularidad de Evangelion, definitivamente no nos sorprendería ver que esta película de anime llegue a occidente en algún momento de este año.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Evangelion y mantente informado. Mata ne!