Evangelion: Última película del anime concluye grabaciones de diálogos

La nueva y última película de la franquicia de Evangelion ha concluído la grabación de dialogos para la cinta de anime 3.0+1.0: Thrice Upon A Time incluyendo re tomas.

Tras verse retrasada por la pandemia de coronavirus la última película de anime de Evangelion llegará a las salas japonesas en enero de 2021.

De acuerdo al Studio Kara la grabación de estos diálogos para Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time comenzaron en marzo de 2019 con la actriz Megumi Ogata, voz de Shinji Ikari en japonés, asegurando en febrero de 2020 que la grabación del diálogo para la película de anime estaba terminado aunque aún faltaban algunas re tomas.

Sin embargo la última película de Evangelion se vio retrasada por la pandemia de coronavirus ya que 3.0+1.0: Thrice Upon A Time estaba programada para salir en Japón el 27 de junio de 2020.

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time llegará en 2021

Tras estos retrasos la película de Evangelion llegará por fin a las salas japonesas el 23 de enero de 2021 continuando la historia de la tetralogia que incluye Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo las cuales estrenarán una nueva versión en MX4D y 4DX el 4, 11 y 18 de diciembre respectivamente para cada cinta de anime.

Te recomendamos leer: ¡Película de Evangelion ya tiene fecha de estreno! Lo celebra con nuevo tráiler

Es así que la última película de Evangelion es una de las más esperadas por los fanáticos del anime para 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta película en Japón así como la fecha en que este cierre de la serie llegará a Norteamérica.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!