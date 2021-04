Evangelion: ¿Qué son los EVA, los robots de batalla gigantes?

Neon Genesis Evangelion es una de las series de anime más grandes e influyentes jamás creadas, cada episodio cambia entre la introspección filosófica y las peleas de robots contra monstruos a escala gigante.

Los propios robots, llamados Evangelions, o EVA, aparecen como enormes humanoides mecánicos que deben ser piloteados por una persona dentro de una cabina en el cuerpo del robot, que se "sincroniza" neuronalmente con el cerebro del EVA para empuñar cualquier arma que tenga.

Parece bastante sencillo desde aquí, pero si has buscado en Google sobre el programa, o has visto el primer episodio, o incluso has terminado la serie Evangelion y todavía estás confundido, es posible que te preguntes: ¿Qué es un EVA, de todos modos?

Unidad EVA en su fuente de energía (Foto: GAINAX)

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers. Así que te recomendamos leer si deseas conocer a detalle sobre los robots gigantes de Neon Genesis Evangelion, serie creada por Hideaki Anno.

¿Cómo funcionan los EVA en Evangelion?

Como cualquier máquina, hay reglas de operación. Los EVA, o robots gigantes de la serie, no pueden alejarse mucho de la sede de NERV en Tokio-3, ya que cada uno está conectado a una fuente de energía en el suelo mediante un cordón umbilical, que se conecta a la espalda del EVA y puede generar su energía de forma indefinida.

Una vez que el cable está desenchufado o cortado, el EVA tiene energía por solo unos minutos antes de que se apague por completo. Los pilotos humanos de los EVA se desvían hacia ellos a través de un tapón de entrada, donde están suspendidos en líquido LCL, un extraño jugo de naranja que se puede respirar como aire.

También tienen que ser piloteados por ciertas personas: niños que han nacido después del Segundo Impacto, y cada EVA parece estar particularmente en sintonía con una sola persona específica. Solo Shinji puede pilotar la Unidad-01, solo Rei puede pilotar la Unidad-00, y solo Asuka puede pilotar la Unidad-02.

De lo contrario, las velocidades de sincronización de EVA, que se muestran en formas de onda, no coincidirán por completo. Si has llegado lo suficientemente lejos como para ver la conclusión del segundo episodio del programa, ha visto lo suficiente como para saber que los EVA no son máquinas, no del todo.

La cabeza y el ojo de la Unidad-01 sin casco (Foto: GAINAX)

Shinji acepta pilotar la Unidad EVA-01, pero, debido a su inexperiencia, falla estrepitosamente. La Unidad-01 es severamente dañada por el Ángel Sachiel; su brazo está roto, y un ojo es perforado antes de que pierda el poder y Shinji se desmaye por el dolor fantasma.

Shinji no puede recordar nada, pero en un flashback, vemos que el EVA vuelve a la vida por sí solo, sin poder, y destruye brutalmente al Ángel. Su casco de metal dañado se cae y Shinji lo ve regenerar un ojo, un ojo real, de carne y hueso; luego Shinji grita y se desmaya.

Entonces, está bastante claro que los EVA no son todas partes de máquinas. La "armadura" tecnicolor en realidad actúa como una prisión restrictiva para un cuerpo humanoide gigante: los EVA, debajo de todo ese metal, son más similares a los humanos que a cualquier robot.

¿Quién creó los EVA en Evangelion?

NERV creó los EVA para luchar contra la amenaza de los Ángeles, pero los EVA son más similares a los Ángeles que a las máquinas, ya que cada uno se cultivó a partir de muestras del Primer Ángel, Adam, después de que fuera destruido durante el "Experimento de contacto".

Cada uno, excepto la Unidad-01, que es el único EVA que se creará usando muestras del Segundo Ángel Lilith. Esta es la razón por la que los EVA pueden volverse "locos" y moverse sin estar conectados a una fuente de energía eléctrica: no son máquinas en absoluto, sino cyborgs, para mantener su fuerza controlada.

Cada EVA también contiene un alma humana: siempre el alma de la madre del piloto. La madre de Shinji, Yui, murió durante el Experimento de Contacto, y su alma se fusionó con el cuerpo del prototipo carnoso Unidad-01 cuando su cuerpo fue destruido.

El EVA de Asuka contiene la parte materna del alma de su madre, que se volvió loca como resultado de su Experimento de Contacto y se suicidó. El caso de Rei es especial ya que no tiene madre, siendo una fusión clonada de Lillith y lo que quedó de Yui Ikari.

Pero con las extrañas tasas de sincronización de la Unidad-00 y la tendencia a volverse loca o no funcionar en absoluto, nunca quedó del todo claro en Evangelion si estaba imbuido de un alma o no.

La teoría predominante de los fanáticos es que parte del alma de la primera Rei fue rescatada y colocada en la Unidad-00, y el resto se usó en Rei 2, de ahí su distanciamiento con prácticamente todos menos con Gendo Ikari.

El diseño de Evangelion fue influenciado por un demonio japonés llamado Oni: el diseñador Ikuto Yamashita dijo que estaban destinados a tener el aspecto de "un gigante que apenas está bajo el control de la humanidad".

La apariencia de ellos causó revuelo, ya que se alejaban por completo del diseño cuadrado y pesado normal de los mechas en propiedades como Gundam. A las compañías de juguetes les preocupaba que fueran demasiado furtivos y extraños para convertirlos en mercancía.

Sin embargo, el elegante diseño, junto con las líneas nítidas de los EVA terminaron convirtiéndose en una de las características más reconocibles de Evangelion. Rebuild de Evangelion mantuvo su estética y la nueva película Thrice Upon A Time cierra la historia original de Hideaki Anno.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!