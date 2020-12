Evangelion: Película 3.0+1.0 tendrá versión en formato IMAX

Para una película como la de Evangelion: 3.0+1.0 que promete ser un cierre de toda la franquicia es de lo más adecuado que sea proyectada con la mejor calidad posible para el deleite de los afortunados fans japoneses que tengan la posibilidad de asistir a una proyección en formato IMAX.

Gainax planea que la película de Evangelion: 3.0+1.0 concluya la franquicia en una nota alta con esta versión en formato IMAX.

Y es que no es para menos ya que con la película de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, programada para estrenarse el 23 de enero de 2021, se pondrá fin a la tetralogía de películas que componen el ‘Rebuild’ que ha buscado modernizar la franquicia con un arte y producción que brillarán en el formato IMAX por su calidad.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la franquicia de Evangelion ha sido presentada en el formato IMAX ya que antes de la película 3.0+1.0 hubo una versión de la cinta Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Celebran nueva película de Evangelion con más cintas

Con motivo del próximo estreno de la película de Evangelion 3.0+1.0 se han relanzado en los cines de Japón las tres primeras cintas que conforman el ‘Rebuild’ en una nueva versión 4K, que si bien no es IMAX sin duda otorga una calidad impresionante a las imágenes.

Es así que una vez más los fans japoneses resultan afortunados pues podrán disfrutar de la esperada película de Evangelion: 3.0+1.0 en formato IMAX ya que no hay aún información de que esta versión pueda llegar a América. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

