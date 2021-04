Evangelion: La voz de Rei lanza 41 sencillos para servicios de música en línea

Hay muchas actrices de voz de anime, pero solo hay una Megumi Hayashibara. Después de debutar con la voz de un vecino invisible (y molesto) en "Maison Ikkoku" en 1986, Hayashibara ha estado trabajando en la industria sin parar y actualmente cautivó a los espectadores de Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time como la voz de Rei Ayanami.

Además, desde 1991 también ha proporcionado temas de apertura y cierre para varias de las series de anime que protagoniza. La Verdad Noticias te comparte que el martes pasado fue el cumpleaños de Hayashibara, y con este año se marcó el 30 aniversario de su debut como cantante profesional.

Por esta razón, la cantante japonesa decidió celebrar anunciando que puso su catálogo de música a disposición en múltiples servicios de suscripción de música en línea. Su cuenta verificada de Spotify cuenta con más de 257 mil oyentes mensuales y su reciente sencillo “Soul Salvation”, el opening Shaman King 2021, se destaca con 900 mil reproducciones en YouTube.

La colección incluye sus 14 álbumes, desde "Half and, Half" (lanzado en 1991) hasta "Fifty ~ Fifty" (2018), además de sus 41 sencillos lanzados entre "Nijiiro no Sneaker" (1991) e "Imawa no Shinigami” (2017) y varios álbumes recopilatorios.

La selección que abarca décadas incluye varios temas de franquicias exitosas de anime como Slayers, Shaman King, Blue Seed e incluso Evangelion. Las versiones de Hayashibara como Rei al estilo jazz para "Cruel Angel's Thesis" y "Fly Me to the Moon" son parte de su séptimo álbum, "Bertemu".

¿Dónde escuchar la música de Megumi Hayashibara?

El catálogo musical de Megumi Hayashibara está disponible para transmisión de audio ahora en Apple Music, Spotify, Line Music, Amazon Music, AWA, KKBox, RecMusic y YouTube Musica, con enlaces a servicios individuales aquí.

Así luce el perfil de Megumi Hayashibara en Spotify

¿Cuándo se estrena Evangelion 3.0 + 1.0 fuera de Japón?

Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time aún se encuentra exclusivamente en cines japoneses. Sin embargo, los fanáticos pueden esperar que la película de anime (junto con Megumi dando voz a Rei) debute a finales de 2021 o principios de 2022. Normalmente, los largometrajes japoneses se estrenan en el extranjero con 6 meses de diferencia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!