Evangelion: Hikaru Utada regresa para interpretar el tema de la película 3.0+1.0

El sitio oficial de la franquicia de Evangelion ha revelado que la angelical voz de Hikaru Utada acompañará a la película más reciente, y aparentemente la última, de la saga: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time con el tema ‘One Last Kiss’.

El tema 'One Last Kiss' de Hikaru Utada para la película Evangelion 3.0+1.0 estará incluido en los álbumes 'First Child' y 'Third Child'.

Junto con el anuncio de la colaboración de Hikaru Utada se reveló que los álbumes ‘First Children’, que será lanzado en CD, y ‘Third Children’, en vinilo, de la película de Evangelion 3.0+1.0 incluirán el tema ‘One Last Kiss’.

Además de este tema para 3.0+1.0 tanto el CD como el LP contendrán todas las canciones que Hikaru Utada ha cantado para Evangelion hasta este punto así como la versión de ‘Fly Me To The Moon (In Other Words) -2007 MIX-’ de la película 2.22.

2021 iniciará con mucho de Evangelion

De esta manera nos espera un inicio de año lleno de Evangelion ya que tanto la película 3.0+1.0 como los álbumes llegarán en enero de 2021. La cinta está programada para estrenarse en los cines de Japón el 23 de enero mientras que ‘First Child’ y ‘Third Child’ saldrán a la venta el 27.

Es así que los fans de Evangelion se encuentran emocionados por el regreso de Hikaru Utada a lo que promete ser el final de la saga en la película 3.0+1.0. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta franquicia de películas y serie de anime para traerte lo más reciente.

