Evangelion: Este cosplay de Asuka Langley derrite miradas en redes sociales

Si bien Neon Genesis Evangelion está experimentando una especie de resurgimiento en Japón debido al lanzamiento de la última película de Rebuild of Evangelion, 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, el público occidental se pregunta cuándo escucharán de un lanzamiento oficial.

Sin embargo, eso no evitará que los cosplayers prueben algunos de los personajes más reconocibles del anime, como la piloto de EVA-02, Asuka Langley. El creador Hideki Anno soportó un momento particularmente difícil para armar 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time , con la película Rebuild final que se estrenó casi nueve años después de su predecesora.

Toda la serie de remake tardó casi dos décadas desde que entró por primera vez en preproducción. A pesar de no recibir casi el mismo nivel de aclamación crítica de su obra maestra original, un área en la que ciertamente sobresalen son las hermosas imágenes de la película. Después de todo, Evangelion continúa inspirando a los cosplayers astutos a hacerse pasar por su piloto de EVA favorito.

Aparece un cosplay moderno de Evangelion

Foto: Purin en Instagram "Asuka Langley"

Con eso en mente, el cosplayer Purin se propuso recrear uno de los looks menos conocidos de Asuka Langley, no del anime original de los 90 o la saga de películas Rebuild of Evangelion, sino un rediseño tomado del RPG móvil Honkai Impact 3rd.

Este cosplay de Evangelion presenta a Asuka vistiendo algo que parece una mezcla entre el uniforme de la escuela secundaria de los pilotos y el atuendo de un oficial de NERV; todo con la ventaja adicional de que Asuka toma el asunto en sus propias manos y se apodera de la Holy Lance of Longinus.

En general, el impresionante cosplay de Purin está bastante en el punto de su peinado de coleta característico de Asuka, aunque la modelo le da crédito a UWOWO Cosplay por el atuendo altamente detallado.

Vale la pena decir que se supone que Asuka Langley es alemana en el Neon Genesis Evangelion, por lo que Purin siendo polaca es lo más parecido a Alemania, salvo que ella sea realmente de allí.

Asuka en la película Evangelion 3.0 + 1.0

Asuka asume un papel muy diferente en la reinvención de Evangelion de Anno, incluso luciendo un aspecto completamente diferente desde 2.0 You Can (Not) Advance debido a que presumiblemente perdió su ojo izquierdo en la batalla.

Por supuesto, eso es solo una pequeña parte de la trama algo confusa y muy diferente de Rebuild of Evangelion en comparación con el anime, donde la falta de envejecimiento de los personajes es en sí misma un tema interminable para los fanáticos acérrimos de Eva.

Hasta ahora, las primeras críticas provenientes de Japón están llamando al filme de anime Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time una mejora definitiva con respecto al tercero, algo que no ha pasado desapercibido entre los espectadores japoneses que han acudido en masa a los cines en números récord.

