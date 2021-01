Evangelion: COVID-19 retrasa una vez más el estreno de la película 3.0+1.0 ¡OMG!

La cuenta oficial de Twitter de la franquicia de Evangelion anunció que la película de 3.0+1.0: Thrice Upon A Time no llegará a los cines de Japón el próximo 23 de enero como se tenía planeado debido a la emergencia por COVID-19 declarada en once prefecturas niponas.

Por el momento habrá que esperar a que la emergencia sanitaria por el COVID-19 permita de una vez por todas el estreno de la esperada película de Evangelion: 3.0+1.0.

La noticia de este nuevo retraso ocasionado por la pandemia de COVID-19 ha dejado una vez más en el limbo la llegada de la película final del ‘Rebuild’ de Evangelion: 3.0+1.0 ya que el staff anunció que aún no cuentan con una nueva fecha para el estreno de la cinta.

Esta cancelación por la contingencia sanitaria de COVID-19 pospuso de igual forma las proyecciones de medianoche de la película de Evangelion: 3-0+1.0 que se tenían planeadas en 15 cines de Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka y Sapporo.

Evangelion 3.0+1.0: Crónica de retrasos por el COVID-19

Y es que cabe recordar que la fecha de estreno de la película de Evangelion 3.0+1.0 de 23 de enero fue producto de otro retraso debido a la situación de la pandemia de COVID-19 en Japón la cual ha ocasionado que las salas de cine tengan que limitar sus horarios y aforo.

Lamentablemente la conclusión de la saga ‘Rebuild’ ha quedado en el limbo, el presente estado de emergencia por el COVID-19 en Japón concluirá el de febrero por lo que la película de Evangelion 3.0+1.0 podría llegar a mitad o finales de mes. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este esperado estreno de la serie para traerte lo más reciente.

