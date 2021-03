Evangelion: Aparece un genial cosplay de Asuka estilo Thrice Upon A Time

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time se estrenó recientemente en los cines de Japón, después de haberse retrasado varias veces por la pandemia de COVID-19. Con la película final de la franquicia Rebuild of Evangelion arrasando en la taquilla, un cosplayer decidió hacer su propia versión del último traje de EVA de Asuka Langley.

Aunque la historia del anime podría centrarse predominantemente en Shinji, Asuka se ha abierto camino en los corazones de muchos fanáticos gracias a su enfoque de la vida y la lucha, sin dar golpes y poniendo todo en juego.

La cosplayer de Instagram Yuke Shiro compartió esta versión perfecta del más volátil de los pilotos de Eva. La joven lució el nuevo traje blanco de Asuka en la salida final de las unidades de EVA y La Verdad Noticias te comparte los resultados finales a continuación:

Foto: yukeshiro - Instagram

Más sobre el anime Evangelion

En sus primeros días en los cines, Thrice Upon A Time ha ganado decenas de millones de dólares, habiendo batido el récord del día más rentable en los cines IMAX. Aunque no parece que la última película de Evangelion consiga derrocar al imparable monstruo que es Kimetsu no Yaiba, está claro que muchos fanáticos esperaban el nuevo filme.

El futuro de Evangelion como anime está en el aire después de esta última película de Rebuild, pero está claro que la franquicia se ha ganado su estatus legendario en el medio del anime.

Junto a Shinji y Rei, Asuka ha estado intentando detener las amenazas externas presentadas por los Ángeles, así como su propio gobierno volviéndose contra ellos. Langley es una chica germano-japonesa que alterna entre coquetear con el protagonista y brutalizarlo tanto emocional como físicamente.

Aunque Asuka se ha enfrentado varias veces con Shinji a lo largo de la franquicia Evangelion, un episodio, en particular, vio a los dos tener que coordinar sus movimientos para enfrentarse a un par de ángeles que amenazaban al mundo, creando un vínculo entre los dos pilotos.

