Evangelion: Amazon Prime tendrá en su catálogo las películas de 'Rebuild'

A los fans de Evangelion les sobran razones para esperar el 2021 pues aunado a la llegada de la cinta 3.0+1.0 Thrice Upon a Time la plataforma de streaming de Amazon Prime ha anunciado que añadirá a su catálogo de anime las tres primeras películas de la saga Rebuild.

Será en enero de 2021 que las tres primeras películas de Evangelion lleguen al gran catálogo de anime de Amazon Prime.

Será así que las películas de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, 2.0 You Can (Not) Advance y 3.0 You Can (Not) Redo llegarán a Amazon Prime a tiempo para que los seguidores de la franquicia revisiten la saga Rebuild antes del estreno de 3.0+1.0.

La cinta de Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time llegará a Japón el 23 de enero de 2021 mientras que las películas de Rebuild estarán disponibles en Amazon Prime desde el día 27 del mismo mes.

3.0+1.0: El final del Rebuild de Evangelion

Tras haber sido afectada por los retrasos que trajo la pandemia de COVID-19, la película de Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time promete concluir en una nota alta el Rebuild realizado a la franquicia. La gran expectativa que tienen los seguidores de la saga ha convertido a esta cinta en una de las más esperadas de 2021.

Es así que si cuentas con el servicio de Amazon Prime pronto podrás disfrutar de las 3 primeras películas de la saga Rebuild mientras esperamos pacientemente el anuncio de la llegada de Evangelion: 3.0+1.0 a Latinoamérica. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades alrededor de esta clásica serie de anime para traerte lo más reciente.

