Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time lanza dos tráilers llenos de spoilers

Tras un tiempo de espera y muchos retrasos por la pandemia de COVID-19, la nueva película de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time finalmente está en cines japoneses. Sin embargo, no hay promesa de ver el largometraje de anime en el extranjero pronto.

Para susto de muchos seguidores fuera de Japón, la franquicia de Evangelion acaba de estrenar dos nuevos tráilers para la película Thrice Upon a Time a través del canal oficial de YouTube de Khara.

Los trailers de 90 segundos contienen spoilers relacionados con Village-3 y las escenas de batalla de la película, respectivamente. Así que si no quieres arruinarte el final de la película, lo mejor es no ver los avances que La Verdad Noticias te comparte abajo:

Mira los nuevos tráilers de Evangelion aquí

Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time es la última entrega de la serie de películas Rebuild of Evangelion, que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone. La película sigue a Shinji, Rei y Asuka después del Cuarto Impacto mientras se encuentran varados sin sus unidades EVA.

Lo nuevo de Khara ha ganado 6 mil millones de yenes con 3,96 millones de boletos vendidos al 30 de marzo y rápidamente se convierte en la película con más ingresos de la franquicia creada por Hideaki Anno. Abajo puedes ver un póster reciente con los personajes principales:

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (Studio Khara)

¿Qué es Rebuild of Evangelion?

En 1993, Hideaki Anno, recién salido de la rehabilitación causada por problemas durante la producción de Fushigi no Umi no Nadia, comenzó a trabajar en lo que imaginó como el programa soñado de un fanático de los mechas.

Sin embargo, la creciente decepción y el desdén despectivo de Anno por la comunidad Otaku, los problemas en su vida personal y los problemas financieros de Studio Gainax transformaron el programa en la deconstrucción brutalmente deprimente del género Super Robot conocido como Neon Genesis Evangelion.

Si bien el resultado fue innovador e increíblemente popular, su disgusto lo llevaría a terminar el trabajo con una nota oscura con The End of Evangelion, dejando un impacto muy claro en los fans. ¿Quién olvidaría el final completamente sangriento?

Póster de la película The End of Evangelion

En 2002, Anno, ahora felizmente casado con Moyoco Anno, inmensamente rico y respetado por sus compañeros, decidió volver a visitar la franquicia de anime más popular e influyente de la última década. Pero esta vez, lo haría sin que su depresión influyera en la historia.

Anno hizo planes para volver a contar la saga de Evangelion dándole a su elenco de Byronic Hero una segunda oportunidad (literal o figurativamente), haciéndolos (algo) más estables emocionalmente y mostrándoles una luz al final del túnel.

Renunció a Gainax y estableció Studio Khara, llevándose a parte del personal de Gainax con él en el proceso, y también consiguió un enorme presupuesto teatral para ayudar a que su plan se hiciera realidad.

Así comienza la salvación de Shinji Ikari, Rei Ayanami y Asuka Langley Shikinami en la saga de cuatro películas conocida como Rebuild of Evangelion. Además de servir como director en jefe de las películas, Anno también escribió los guiones.

Las películas fueron dirigidas por Kazuya Tsurumaki, Mahiro Maeda y Masayuki, con el veterano de Evangelion, Toshimichi Otsuki, como productor ejecutivo junto con Hideaki Anno. Ikuto Yamashita diseñó una vez más el mecha y Hiroshi Kato retomó su papel de director de arte.

El equipo de música de la serie original Evangelion regresó. Shiro Sagisu volvió a componer la música de las películas y Mike Wyzgowski trabajó con Sagisu en las canciones en inglés. Utada Hikaru también contribuyó a la banda sonora y su tema “One Last Kiss” es uno de los más escuchados a nivel mundial en pleno 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!