Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time llega a Amazon Prime en agosto

Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time es la última película de la franquicia cinematográfica conocida como Rebuild of Evangelion, que ofrece una historia decididamente nueva a los jóvenes pilotos de EVA y a la organización conocida como NERV, y parece que los fans de Occidente ganaron.

Rechazado varias veces debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a Japón, los fanáticos se preguntaron si la película alguna vez se llevaría a Occidente, pero parece que Amazon Prime Video transmitirá exclusivamente la película. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Mientras que páginas para ver anime como Crunchyroll, Netflix, Funimation y otras han intentado acaparar el mercado cuando se trata de la adquisición de películas y series de televisión de anime, Amazon Prime ha estado lanzando una serie de propiedades a lo largo de los años en un esfuerzo por tallar un nicho para ellos mismos.

Evangelion 3.0+1.0 en Amazon Prime Video

Publicación de Studio Khara sobre Shin Evangelion en Amazon Prime

La cuenta oficial de Twitter de Khara Studio, los productores detrás de la serie de películas de la franquicia Evangelion, revelaron la gran noticia de que los fanáticos del anime en Occidente pueden esperar que Thrice Upon A Time aterrice en Amazon Prime exclusivamente el 13 de agosto de 2021.

Con series como Vinland Saga, Made in Abyss y Blade The Immortal, esta última película de la serie Rebuild of Evangelion es definitivamente una de sus mayores licencias hasta la fecha y demuestra que Amazon definitivamente todavía está en el juego de anime cuando se trata de traer nuevos títulos a Occidente.

Evangelion 3.0+1.0 trailer final

El futuro de Evangelion es una incógnita después de esta última película, aunque el creador de la serie, Hideaki Anno, tiene una lista llena de proyectos por delante. El éxito de la película Thrice Upon A Time son buenas noticias para los fanáticos y solo el tiempo dirá si volveremos a ver más de la franquicia EVA.

Habiéndose sumergido previamente en el mundo de kaiju a través de la película de acción en vivo, Shin Godzilla, Anno planea expandir este nuevo universo de monstruos gigantes con dos nuevas entradas a través de Shin Ultraman y la película de Kamen Rider. ¿Estás emocionado de ver Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!