Evangelion 3.0 + 1.0 ya está disponible en Japón ¿Cuándo en el extranjero?

Después de enfrentar tantos retrasos por COVID-19, Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time finalmente se estrenó en los cines japoneses. Según quienes la han visto, la película cumple su promesa como conclusión definitiva y le dice adiós a la franquicia Neon Genesis Evangelion.

Sin embargo, mientras la espera ha terminado en Japón, los fanáticos internacionales aún pueden tener una larga espera si los patrones de lanzamiento de las películas anteriores de Rebuild of Evangelion son algo por lo que pasar.

Cada una de las tres primeras películas de Rebuild tuvo una brecha de aproximadamente dos años entre sus estrenos cinematográficos japoneses y el extranjero. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone se estrenó en Japón el 1 de septiembre de 2007 y comenzó su lanzamiento fuera de Asia el 2 de julio de 2009.

Póster promocional de Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance se estrenó en Japón el 27 de junio de 2009 y más concretamente en los Estados Unidos, hasta el 21 de enero de 2011. Ocurrió lo mismo con Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, que salió en Japón el 17 de noviembre de 2012 y el 10 de enero de 2014 en occidente.

¿Faltará mucho para lo nuevo de Evangelion?

La Verdad Noticias te comparte que mucho ha cambiado en el panorama del anime teatral en los años desde el lanzamiento de 3.0. Las películas de animación japonesa están obteniendo licencias y están localizadas más rápido que nunca.

Antes de la pandemia de COVID-19, los estrenos teatrales de anime también eran cada vez más amplios y generaban más dinero que nunca. En los primeros dos meses de 2020, My Hero Academia: Heroes Rising y Weathering With You debutaron en más de 1,000 teatros y ganaron $13.3 millones y $7.7 millones respectivamente.

El debut de la serie de anime Neon Genesis Evangelion en Netflix fue en 2019 y presentó la serie a una nueva generación de fanáticos, así como a personas que nunca antes se habían considerado fanáticos del género.

Lo anterior nos garantiza una audiencia internacional más amplia que nunca para la película 3.0 + 1.0. Si bien, en teoría, un programa de lanzamiento más rápido debería ser más fácil ahora que hace nueve años, también podría haber más complicaciones.

Funimation lanzó las tres películas anteriores de Rebuild, pero ahora que Netflix está transmitiendo el anime original y GKIDS tiene los derechos de video doméstico, podría haber una seria guerra de ofertas por la película final.

El hecho de que Netflix haya utilizado un nuevo reparto de doblaje para la serie de televisión también podría generar más competencia, ahora que hay dos grupos de actores interesados en retomar sus papeles. Con suerte, Evangelion 3.0 + 1.0 se anunciará pronto y solo nos queda esperar un poco más.

