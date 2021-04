Evangelion 3.0 + 1.0 ha sido visto más de 5 millones de veces en Japón

Studio Khara anunció que Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time ha alcanzado un nuevo hito de espectadores seis semanas después del lanzamiento en cines. Este es obtener más de 5 millones de espectadores en Japón para su película de anime.

Las cifras exactas dadas después de 42 días son 5,088,007 espectadores, con un ingreso total de 7,799,314,050 yenes ($72,144,825 dólares). La última película de Evangelion comenzó con unos ingresos de más de 82 millones de yenes y se vendieron quinientas mil entradas el día de su debut.

En los primeros siete días de estreno, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time recaudó 3.300 millones de yenes con más de 2 millones de espectadores. Después de cinco semanas, esos números se habían duplicado a más de 7,4 mil millones de yenes y 4,8 millones de boletos.

(Foto: Khara) Promocional de Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time

¿Cuándo recaudó Evangelion Thrice Upon a Time?

La cuenta oficial de Twitter japonesa de la franquicia reveló que alcanzó la marca de 7.500 millones de yenes el día 37 el 13 de abril de 2021. A modo de comparación, Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo recaudó 5.3 mil millones de yenes con 3.82 millones de boletos vendidos en total.

Evangelion 3.0 + 1.0 superó ambas cantidades el 29 de marzo de 2021, tres semanas después del lanzamiento inicial. Thrice Upon a Time, la última película de la tetralogía Rebuild of Evangelion, se estrenó oficialmente el 8 de marzo de 2021 en los cines japoneses tras varios retrasos por la pandemia de COVID-19 en curso.

Además, han aparecido varios tipos de productos inspirados en los personajes de la franquicia y las unidades EVA creados por Hideaki Anno. Desde USB hasta patinetas temáticas, el mundo de Evangelion solo aumenta el éxito con sus productos coleccionables.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Khara también colaboró con otras empresas y marcas como Capcom y Anna Sui para lanzar aún más artículos de merchandising. Te recordamos que puedes ver Neon Genesis Evangelion en el sitio oficial de Netflix.

