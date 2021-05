Evangelion 3.0 + 1.0 ahora es la película más taquillera de Hideaki Anno

Después de que terminaran las vacaciones de la Semana Dorada el 5 de mayo de 2021, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Evangelion reveló que con más de 8.280 millones de yenes registrados, Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time ahora es la película más taquillera de Hideaki Anno a lo largo de su carrera como director.

A solo 59 días de su lanzamiento en Japón, Thrice Upon a Time ha recaudado 8.282.298.700 yenes (aproximadamente $75.87 millones de dólares) con 5.423.475 boletos vendidos. Antes de este anuncio, la película más taquillera de Hideaki Anno fue el título de acción en vivo de 2016, Shin Godzilla, con 8.250 millones de yenes.

La Verdad Noticias te recuerda que la última vez que estudio Khara actualizó los ingresos de Evangelion 3.0 + 1.0 fue el 19 de abril de 2021, cuando superó los 5 millones de espectadores con casi 7.800 millones de yenes en ingresos.17 días después del último anuncio, la película sumó casi 483 millones de yenes con alrededor de 335 mil entradas.

Evangelion 3.0 + 1.0 fecha de estreno

La película Thrice Upon a Time se lanzó en los cines japoneses el 8 de marzo de 2021. Khara aún no ha confirmado el lanzamiento internacional de esta película de anime. La película de la precuela de 2012, Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo, solo logró recaudar un total de 5.3 mil millones de yenes con 3.82 millones de boletos.

En los últimos días se han revelado más figuras de acción relacionadas con el anime Evangelion, como una figura de Farmer Rei Ayanami de Kaiyodo y una figura de mecha Evangelion Prototype Unit-00 de Threezero.

¿Quién es Hideaki Anno?

Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion

Hideaki Anno clasifica como un director, animador y actor japonés que es uno de los siete co-fundadores de Studio Gainax. También es el hombre detrás de la franquicia Neon Genesis Evangelion , y estuvo involucrado en una disputa sobre la adaptación al anime de His and Her Circumstances con el autor del manga, Masami Tsuda.

Nacido en Ube, el creador de Evangelion 3.0 + 1.0 se hizo un nombre por sí mismo al trabajar como animador en Nausicaä del Valle del Viento de Studio Ghibli gracias al reconocimiento de su amigo y maestro Hayao Miyazaki.

