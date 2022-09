Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time regala boletos conmemorativos en México

Según informó Atomix, los fanáticos de las animaciones japonesas están celebrando un 2022 lleno de lanzamientos en la pantalla grande. Después de todo, la última película de Rebuild of Evangelion titulada Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time llegará a cines de Latinoamérica en septiembre.

En lo que va de este año, hemos visto estrenos como Digimon: The Last Evolution Kizuna, Dragon Ball Super: Super Hero y hasta la confirmación de One Piece Film Red llegando a cines de México en noviembre.

Las buenas noticias parecen no terminar para los fanáticos de la animación japonesa creada por Hideaki Anno. ¡Así es! Se confirmó que los fanáticos que asistan a las primeras funciones de Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time van a recibir un regalo muy especial. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer los detalles.

Boleto conmemorativo de Evangelion 3.0+1.0

¡Qué tal esto! �� ¡Tendremos unos tickets conmemorativos de #Evangelion en todos los @cinepolis de México y Latinoamérica cortesía de @masquecinelatam



¡Se darán el día de las funciones y son como siempre, hasta agotar existencias! pic.twitter.com/xHKH6J26Xk — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) September 12, 2022

Si eres de los primeros en ver la última película de Rebuild of Evangelion en cines, podrás recibir un boleto conmemorativo de la película. Esto fue confirmado por el Twitter oficial de Konnichiwa Festival.

Todavía falta conocer si se van a regalar estos boletos en las cadenas de cine Cinépolis (México) o si este detalle llegará a otros países de Latinoamérica. Es posible que sí, ya que en los lanzamientos más recientes se han dado algún tipo de recuerdo a los fans.

Estreno Evangelion 3.0 + 1.0 en cines

Evangelion 3.0+1.0 llega el 29 de septiembre

La película Evangelion 3.0+1.0 llegará a cines de Latinoamérica desde el 29 de septiembre de 2022. Puedes leer la sinopsis de la película a continuación: “Cuarto y último volumen de La Reconstrucción de Evangelion”.

“Misato y su grupo anti-NERV, Wille, llegan a una París roja por la nucleización. La tripulación de la nave Wunder aterriza en una torre de contención con solo 720 seg para restablecer la ciudad”.

La sinopsis de Evangelion 3.0+1.0 finaliza así: “Cuando una horda de Evas NERV aparece, la mejorada Unidad Eva 8 debe interceptarlos. Mientras, Shinji, Asuka y Rei merodean por Japón”.

