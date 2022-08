Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time en cines de México desde septiembre

En base a un artículo de Marca Claro, hoy (22 de agosto) La Verdad Noticias te comparte que la última película de Rebuild of Evangelion, titulada Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, se sumará a la taquilla mexicana a partir de septiembre de 2022.

Como se trata de una de las películas de anime más esperadas por los fanáticos en la pantalla grande, no es extraño saber que un evento cinematográfico se está sumando al fandom con la promesa de traer Thrice Upon a Time a cines de México.

La noticia de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time en cadenas de cines fuera de Japón, fue compartida desde julio de este año. En esa ocasión, se citó a colaboradores de Cinépolis y Konnichiwa Festival con el anuncio de lo último de Rebuild of Evangelion llegando a territorio mexicano.

Estreno Evangelion 3.0+1.0 cines de México

¡El cierre legendario de #Evangelion 3.0+1.01 llega a la pantalla grande para que la disfrutes como nunca antes!



¡Anota la fecha, 29 de Septiembre y espera noticias sobre países, sorpresas y cadenas de cines! pic.twitter.com/Gyue3kkc46 — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) August 22, 2022

El Twitter oficial de Konnichiwa Festival compartió que Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time llegará a cines de México y otros países desde el 29 de septiembre. También prometieron que más adelante darán a conocer anuncios sobre las cadenas de cines y fechas para otras regiones de Latinoamérica.

Te puede interesar: El creador de Neon Genesis Evangelion analiza si el anime está terminado

¿Dónde ver Evangelion anime?

Imagen con el creador de Evangelion, Hideaki Anno.

Puedes ver el anime completo de Neon Genesis Evangelion y las dos películas The End of Evangelion y Evangelion Death (True)² en servicios de streaming como Netflix. Sin embargo, todas las películas de Rebuild of Evangelion (que ponen fin a la franquicia de Hideaki Anno) se transmiten directamente en la plataforma de Amazon Prime Video.

Según compartió el portal Marca Claro, el orden recomendado y más sencillo para ver el anime Evangelion es el siguiente:

Ver los 26 capítulos de la serie original, Neon Genesis Evangelion. Ver la película The End of Evangelion. Ver la película Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone. Ver la película Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance. Ver la película Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo. Terminar con Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram