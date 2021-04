Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time supera los 74 millones de dólares

Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, la película "final" del mundo de los EVA, vendió 5,23 millones de entradas por 8.000 millones de yenes (unos 74,6 millones de dólares estadounidenses) hasta el domingo, su día 49 en la taquilla japonesa.

La película de anime ocupó el puesto número 3 en su séptimo fin de semana. En su tercera semana, superó las ganancias nacionales de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, que ganó un total de 5.3 mil millones de yenes. El nuevo largometraje de Hideaki Anno es ahora el filme con mayores ingresos de la serie oscura a nivel nacional e internacional.

La película se estrenó en 466 cines en Japón el 8 de marzo y vendió un 33,6% más de entradas por un 45,1% más de yenes que la película anterior basada en la serie de anime durante sus respectivos primeros siete días.

Nuevo récord en ganancias para Evangelion

La película Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time estableció un récord de ganancias IMAX más altas en un día de estreno en Japón, con el equivalente a US $740.000 en boletos IMAX. También estableció un récord para el mayor porcentaje bruto del día de apertura de IMAX para una película local en Japón.

Además, la película Detective Conan: The Scarlet Bullet (Meitantei Conan: Hiiro no Dangan) ha ganado 3.900 millones de yenes (unos 36,2 dólares estadounidenses) y vendió 2,74 millones de entradas después de 10 días en taquilla. Ocupó el puesto número 1 por segundo fin de semana.

La Verdad Noticias te comparte que The Scarlet Bullet se estrenó en Japón el 16 de abril y se ubicó en el puesto número 1 en su primer fin de semana, vendiendo 1,533,054 boletos y ganando 2,218,130,800 yenes (aproximadamente US $ 20.5 millones) en sus primeros tres días.

Cartel promocional de Detective Conan: The Scarlet Bullet

Detective Conan: The Scarlet Bullet es la película número 24 de la franquicia. Estaba programada para estrenarse el 17 de abril del año pasado, pero se retrasó desde su fecha original debido a las preocupaciones sobre la nueva enfermedad por COVID-19.

La película creada por Gōshō Aoyama también tuvo un estreno simultáneo en 22 países y territorios fuera de Japón: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Brunei, Tailandia, Vietnam, Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, el Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Francia.

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) dirigió la película y Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero the Enforcer) escribió el guión. Katsuo Ono volvió a componer la música. La banda de rock Tokyo Jihen interpretó el tema principal "Eien no Fuzaishōmei" (La coartada eterna).

De este modo, el año 2021 se llena de éxitos en taquilla para series de anime en general. Kimetsu no Yaiba: Mugen Train de Koyoharu Gotouge fue el filme más taquillero de 2020 y recientemente se lanzó en el extranjero. Los fanáticos esperan que Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time llegue pronto a Occidente, pero aún no hay fechas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.