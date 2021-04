Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time recauda más de 67 millones de dólares

Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time es la película de anime que pone fin a la franquicia Rebuild of Evangelion de Hideaki Anno. Y ahora, la película acaba de registrar un nuevo récord oficial de recaudación IMAX equivalente a 7.5 millones de yenes (aproximadamente $67.8 millones de dólares).

TOHO hizo las cifras oficiales hace unas horas, y también confirmó que Evangelion 3.0 + 1.0 vendió un total de 4.84 millones de boletos. En su tercera semana, la película superó las ganancias nacionales de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, que ganó un total de 5.3 mil millones de yenes.

¿Cuál película de Evangelion es la más taquillera?

La nueva película de Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time es la de mayores ingresos de la serie a nivel nacional e internacional. Ocupó el puesto número 1 en su primer fin de semana y vendió unos 30,6 millones de dólares en sus primeros siete días proyectados en 466 cines de Japón.

Captura de pantalla: Trailer Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time (Khara)

El personal había retrasado la película de anime del 23 de enero al 8 de marzo, después de una cuidadosa consideración debido al nuevo estado de emergencia declarado en cuatro prefecturas de Japón el 8 de enero, y luego se extendió a un total de 11 prefecturas.

Por otra parte, Monster Hunter de Milla Jovovich permanece en el puesto número 3, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train de Koyoharu Gotouge en el lugar número 4 (tras más de 12 semanas consecutivas en el primer lugar) y finalmente el filme de anime Precure se queda en el puesto número 9 de taquilla.

La nueva película de Hideaki Anno tuvo un retraso anterior debido a las preocupaciones sobre la nueva enfermedad del Coronavirus COVID-19 y su propagación dentro y fuera de Japón. Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time estaba originalmente programada para estrenarse en Japón el 27 de junio de 2020. Aún no hay fecha para su estreno en Latinoamérica.

