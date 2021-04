Eureka Seven: Hi-Evolution 3 retrasa su estreno hasta otoño

La próxima película de anime, Eureka Seven: Hi-Evolution 3, se ha retrasado desde principios de verano hasta otoño, debido a la situación del COVID-19 en Japón. La película también recibió una versión ligeramente alterada de su avance lanzado anteriormente que presenta una banda sonora diferente y muestra la nueva fecha de lanzamiento al final.

Tomoki Kyouda, director en jefe de la primera película de Hi-Evolution y director de la segunda entrega, está dirigiendo el largometraje. Studio BONES (My Hero Academia, SK8 The Infinity) está a cargo de la producción de animación

La nueva película de Hi-Evolution es la tercera de una trilogía que comenzó con Hi-Evolution 1 de 2017 y continuó con Hi-Evolution: Anemone en 2018. Las películas están basadas en la serie de anime con mechas estrenada en 2005.

Sobre la película Hi-Evolution 3

La primera película se centra en el protagonista de la serie, Renton Thurston, y también presenta el incidente del primer verano de amor, que no se mostró en con los personajes de Eureka Seven.

Mientras tanto, la segunda película se centra en el personaje de Anemone y sirve como una historia independiente en lugar de una secuela directa. Los eventos de ambas películas difieren en diversos grados de la serie original.

(Foto: Studio BONES) Pósters oficiales de Hi Evolution

El metraje y la narración del nuevo tráiler para Hi-Evolution 3 sigue siendo el mismo que los de la versión anterior. La narración se traduce aproximadamente a: “He vivido solo. He seguido luchando solo. No entendí nada. No pude ver nada. Aun así, seguí presionando. Continuó luchando”.

“Me crucé contigo. Hablé hombro con hombro contigo. Caminé por el mismo camino. Miré hacia el mismo cielo. Apreté tu mano, hablé y apreté. Había tantas cosas importantes. Quiero protegerlos. No importa cuán lesionado me quede. Quiero entregar el futuro. A este mundo que ama esa persona. El final de una chica. El comienzo de una niña”, se lee en la sinopsis.

La Verdad Noticias te comparte que puedes ver el la primera película de Eureka Seven en la plataforma oficial de Funimation. La serie tuvo un total de 51 episodios y posteriormente un spin-off “AO” en 2012 con 24 episodios.

