“Estuve deprimido”: El creador de Attack on Titan se disculpa por el final

Hajime Isayama, el creador de Attack on Titan, hizo recientemente su primer viaje a América del Norte para ser parte de Anime NYC, la principal convención que alberga muchos anuncios para algunas grandes franquicias de anime.

Durante sus paneles que se sumergieron en su pasado creando el Regimiento Scout, Isayama reveló que todavía lucha con el final de su amada franquicia y aprovechó la oportunidad para disculparse por cómo se desarrolló el final.

Con muchos fanáticos creyendo que el final será bastante controvertido, los episodios finales del anime adaptarán estos momentos del manga el próximo año.

Sin entrar en territorio de spoilers, el final de la franquicia Attack on Titan ciertamente termina su lugar como uno de los finales más controvertidos en el mundo del anime. Esto se mantiene fiel al espíritu de la temporada final del anime, ya que Eren Jaeger convertiéndose en villano fue una curva que muchos no vieron venir.

Adquiriendo el poder del Titán Fundador y usándolo para despertar un ejército de Colossal Titans a su entera disposición, los fanáticos no deben esperar un final feliz cuando se trata de la oscura franquicia de animación japonesa.

Teniendo en cuenta la cantidad de muerte y destrucción que ha presentado la serie, los fanáticos deben prepararse para perder algunos nombres importantes antes de que finalice la adaptación al anime de Studio MAPPA.

Imagen: Hajime Isayama en Anime NYC

Hajime Isayama aprovechó la oportunidad para disculparse por el final de Attack on Titan, detallando cómo todavía duda de cómo terminó todo, lo que hizo que el público presente aplaudiera al mangaka por el trabajo que ha realizado en la serie, según se informa:

"Quiero expresar mi gratitud a todos los fanáticos. No estaba seguro de cómo sentirme sobre el final de la historia”.

Isayama agregó: “Estaba pasando por un momento muy difícil y me disculpo. Con fuertes sentimientos, estuve deprimido durante mucho tiempo, hasta que ayer cuando conocí a los fans durante la firma. Los fans me dijeron que el final fue genial y que les encantó el final y que me hizo feliz y que venir a Nueva York fue una gran experiencia para mí. Gracias".

