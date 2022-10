Estrenos de anime que llegan a Prime Video este otoño 2022

Amazon Prime Video es conocido por albergar gigantes de anime como la franquicia Rebuild of Evangelion y ahora están emocionando a los fanáticos con la distribución de nuevas animaciones japonesas a partir del mes de octubre de 2022.

Algunas novedades son que más de 20 títulos de anime llegarán al catálogo disponible en Latinoamérica. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer la lista completa de estrenos.

Estrenos anime en Prime Video - Otoño 2022

Imagen - One Piece: Estampida

Primenime Vol. 1 – 5 de octubre

Detective Conan: El puño del zafiro azul (Dir. Tomoka Nagaoka, 2019)

Dragon Ball Z: La batalla de los dioses (Dir. Masahiro Hosoda, 2013)

Doraemon: Nobita y los héroes del espacio (Dir. Yoshihiro Ōsugi, 2015)

Ghost in the Shell: Ascenso – La película (Dir. Kazuchika Kise, 2015)

Más allá de ti (Dir. Yoshinobu Sena, 2020)

Mundos paralelos (Dir. Yuhei Sakuragi, 2019)

Okko y los fantasmas (Dir. Kitarō Kōsaka, 2018)

One Piece: Estampida (Dir. Takashi Ōtsuka, 2019)

Pokémon: Sol y Luna Temporadas 20- 22 (OLM, 2016-019)

Shin Godzilla live-action (Dirs. Hideaki Anno y Shinji Higuchi, 2016)

Dragon Ball, One Piece, Ghost in the Shell, Detective Conan y Doraemon son algunos de los lanzamientos famosos por derecho propio. También tendremos algunas películas live-actions japonesas. Los fanáticos notarán que la mayoría son producciones que llegaron a HBO Max durante 2022.

Se dio a conocer que los estrenos de animación japonesa llegarán en varios volúmenes, aunque todavía no tenemos cuántos serán ni tampoco las fechas exactas de estreno. Te compartiremos más detalles desde nuestra sección de anime en el futuro.

Próximamente en anime de Prime Video

El servicio de streaming dio a conocer sus lanzamientos de la temporada de otoño con un nuevo video promocional y también reveló los estrenos que llegarán próximamente a su catálogo. Conócelos a continuación:

Ancien y el mundo mágico (Dir. Kenji Kamiyama, 2017)

Detective Conan: El caso del francotirador dimensional (Dir. Kobun Shizuno, 2014)

Detective Conan: Los girasoles del infierno (Dir. Kobun Shizuno, 2015)

Detective Conan: El caso cero (Dir. Yuzuru Tachikawa, 2018)

Doraemon: Nobita y los siete magos (Dir. Yukiyo Teramoto, 2007)

Doraemon: Nobita y la leyenda de las sirenas (Dir. Kōzō Kusuba, 2010)

Doraemon: Nobita y la revolución de los robots (Dir. Yukiyo Teramoto, 2011)

Doraemon: Nobita y la isla de los milagros (Dir. Kôzô Kusuba, 2012)

El niño y la bestia (Dir. Mamoru Hosoda, 2015)

Ghost in the Shell: Ascenso Borde 1 – Dolor fantasma (Dir. Kazuchika Kise, 2013)

Ghost in the Shell: Ascenso Borde 2 – Susurro fantasma (Dir. Kazuchika Kise, 2013)

Ghost in the Shell: Ascenso Borde 3 – Lágrimas de consciencia (Dir. Kazuchika Kise, 2014)

Ghost in the Shell: Ascenso Borde 4 – Consciencia autónoma (Dir. Kazuchika Kise, 2014)

Los Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (Dir. Keiichi Sato, 2014)

Mazinger Z: Infinity (Dir. Junji Shimizu, 2017)

One Piece Gold (Dir. Hiroaki Miyamoto, 2016)

Ride Your Wave: Juntos en el mar (Dir. Masaaki Yuasa, 2019)

Por otra parte, te invitamos a conocer los estrenos de anime que llegan a Crunchyroll durante la temporada de otoño 2022 (misma que inicia desde octubre y finaliza en diciembre de este año).

