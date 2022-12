Estos son los 6 personajes más felices de My Hero Academia

En esta ocasión, te traemos el mejor top de personajes que son felices en My Hero Academia.

Estos personajes, además de ser parte del equipo de los héroes, también suelen animar a los demás cuando se encuentran en situaciones tristes o de peligro.

Asimismo, ayudan a los lectores del manga y al público del anime a sobrellevar los momentos más oscuros de la historia creada por el mangaka: Kōhei Horikoshi.

1. Eijiro Kirishima

Enjiro Kirishima.

A pesar de que este héroe no siempre fue tan alegre, pues al inicio no comprendía su propio poder y no tenía tanto valor para enfrentarse a los villanos. Sin embargo, se inspiró a mejorar gracias a su héroe Crimson Riot. Ahora siempre les da aliento y una sonrisa a sus compañeros y es el único que tolera a Bakugo.

2. Denki Kaminari

Denki Kaminari

Aunque le falta valentía, siempre tiene una sonrisa y le encanta conocer mejor a las personas que lo rodean. En especial las chicas, sin embargo, no tiene mucha suerte para ligar con ellas y está enamorado de Kyoka Jiro.

3. Toru Hagakure

Toru Hagakure

Nuestra heroína invisible es una de las más alegres y determinadas en sus metas, esto hace que sea muy querida por sus compañeros de la clase 1-A en My Hero Academia.

4. Mina Ashido

Mina Ashido.

Otra de las compañeras de clase de Deku quien se caracteriza por su cuerpo de color rosa. A esta chica le encantan las festividades y las fiestas, asimismo, siempre tiene una sonrisa cuando combate debido a la emoción que le provocan las batallas.

5. Mirio Togata

Mirio Tagata.

Además de ser el mejor alumno de la U.A. High School, es el más optimista y sonriente de toda la escuela, lo que es una fuente inspiración para Tamaki Amajiki y siempre encuentra las ventajas de cualquier situación que enfrente.

6. Ms. Joke's

Ms. Joke.

La maestra de héroes del famoso anime My Hero Academia es muy alegre y hace que todos sonrían, hasta sus enemigos, pues de hecho su poder consiste en que sus enemigos se rían tanto que queden débiles.

