Este villano vuelve a My Hero Academia en el capítulo 374 del manga

Todos quedaron sorprendidos al ver que uno de los famosos villanos de My Hero Academia regresa en el capítulo número de 374 del manga. Este capítulo se llamó “Efecto Mariposa”.

Y se le puede ver durante la pelea de Shigaraki, Kurogiri, Deku, Todoroki, etc. aparece una impresionante nube que es reportada en el resto de Japón como un fenómeno climático que parece que es ocasionada por una sola persona.

En ese momento también se abren dos portales de Kurogiri y en el primero aparece Touja, mientras que en el segundo portal se ve que aparece Twice, con su característico taraje negro y grita el nombre de Hawks.

¿Qué planea Twice al entrar a la batalla?

Así reaparece Twice en My Hero Academia.

El villano Twice ha impactado a todos los lectores del manga de My Hero Academia, quien planea matar a Hawks. Aunque después se revelaría que es Toga que adquirió un poco de la sangre del peligroso villano.

Aunque también sugieren que podrían ser dos clones que Twice mandó y cómo se sabe, cada clon piensa de forma independiente. Asimismo, se describe que el villano podría tener cualquier otra identidad.

Aprovechamos para contarte en La Verdad Noticias, que en el anime Deku y Bakugo están peleando juntos contra Shiragaki.

Te puede interesar: My Hero Academia revela la nueva forma de Kurogiri

¿Quién es el más fuerte de My Hero Academia?

Los más fuertes de My Hero Academia.

Hasta el momento se considera que el héroe más fuerte de todo el universo de My Hero Academia es All Might, cuyo verdadero nombre es Toshinori Yagi. No por nada es considerado como un símbolo de la paz e inspira a los demás héroes que están en formación.

En segundo lugar, está el villano All for One quien mezcla los poderes que roba a otros y el tercer lugar lo ocupa Enji Todoroki, el héroe del fuego.

