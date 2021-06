Este póster del anime Nanatsu no Taizai presenta al hijo de Meliodas y Elizabeth

El anime Nanatsu no Taizai está buscando llegar a la gran pantalla con su próxima película, The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, y el póster más reciente nos muestra que la serie podría estar terminando su historia con algunas grandes revelaciones; incluido un vistazo al hijo de Meliodas y Elizabeth Liones.

Si bien la última y quinta temporada del anime aterrizó como Siete Pecados Capitales: El Juicio del Dragón (Dragon’s Judgement) a principios de este año en Japón, el creador Nakaba Suzuki mencionó que la historia tiene algunas grandes sorpresas para la película que llegará a Oriente el 2 de julio.

Si bien no ha habido noticias definitivas sobre la continuación de The Seven Deadly Sins después del lanzamiento de esta próxima película, está claro que la franquicia todavía tiene mucho reservado para los fanáticos.

Póster de Seven Deadly Sin con Tristán

(Foto: Studio DEEN) Seven Deadly Sins con Trsitán

Anime TV Japan compartió el nuevo póster de la próxima película dentro del universo de Siete Pecados Capitales, luego del reciente tráiler para Cursed By Light. El primogénito de Meliodas se llama Tristán y su debut oficial fue en el episodio 24 de la temporada 5.

Estreno Nanatsu no Taizai temporada 5 en Netflix

La temporada 5 de Siete Pecados Capitales se estrenará el lunes 28 de junio en Netflix Latinoamérica. La Verdad Noticias y los fanáticos saben que la espera fue larga, pero la plataforma de streaming ha terminado de transmitir semanalmente nuevos episodios de Fundo no Shinpan y lanzará los 24 episodios el mismo día.

Elenco para Cursed By Light

Afortunadamente para los fanáticos de la franquicia, la mayoría de los actores de voz (seiyuus) del anime volverán a sus personajes en Cursed By Light , junto con una serie de personajes nuevos.

Estos incluyen a Yuichi Nakamura como el Rey Hada Dahlia, Shinichiro Kamio como Dabuzu, Akira Kawashima y Yusuke Inoue como demonios que sirven a Zeldris, y Kana Kurashina como la madre de Elizabeth en Nanatsu no Taizai.

