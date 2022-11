Este nuevo anime tiene una calificación casi perfecta en Netflix

El último anime del gigante de la transmisión Netflix llamado La asesina del romance (Romantic Killer) está rompiendo todas las reglas en una historia de isekai y sin duda es una de las recomendaciones de anime más populares de la temporada otoño 2022.

Netflix ha estado en racha últimamente cuando se trata de anime de calidad. Series como Kakegurui y Komi Can't Communicate han presentado a los fanáticos nuevos personajes favoritos e historias emocionantes que son exclusivas de la plataforma.

Este año incluso vio el debut de Cyberpunk: Edgerunners, que se ha convertido en un nuevo clásico entre los observadores de anime e incluso etiquetado por algunos como ciencia ficción esencial.

Ahora, un nuevo anime ha debutado oficialmente y está abordando uno de los subgéneros más conocidos del anime, isekai. Para aquellos que no lo saben, “isekai” es un tipo de historia de anime que sigue a un personaje a medida que se sumerge en un mundo alternativo y debe adaptarse a su entorno.

Un isekai puede llevar a sus protagonistas a una variedad de mundos diferentes, pero los entornos más comunes suelen ser la fantasía o un paisaje virtual como un videojuego. Es quizás uno de los tipos de anime más populares que existen, ya que los nuevos programas continúan usando la misma fórmula todos los años.

Algunos de los ejemplos más notables incluyen el programa clásico Inuyasha, el anime de acción y suspenso de Netflix llamado High Rise Invasion, junto una serie más nueva llamada I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss disponible en Crunchyroll.

Es un tipo de narración que se ha utilizado durante décadas y sigue teniendo éxito en la actualidad. Sin embargo, Romantic Killer, un nuevo anime original de Netflix, busca subvertir el isekai tradicional.

¿De qué trata La asesina del romance?

La serie sigue a Anzu Hoshino, una chica de secundaria que está satisfecha con la vida de soltera y no quiere nada más que disfrutar de sus tres cosas favoritas: su gato, el chocolate y los videojuegos.

Sin embargo, una criatura mágica llamada Riri emerge de su nuevo juego, Romantic Thriller, y le trae el mundo de un juego de citas otome mientras confisca sus tres amores para evitar que evite su nueva realidad.

Anzu se frustra tanto que se dedica a hacer retroceder la influencia de Riri y no dejar que su plan funcione... mientras trata de no evitar la tentación de los hombres guapos que se cruzan en su camino.

Romantic Killer lleva la historia isekai al protagonista

Es bastante fácil ver cómo este programa le da la vuelta a la historia de isekai. En lugar de que Anzu sea arrojado a un mundo nuevo, es todo lo contrario. Su realidad familiar está siendo alterada a su alrededor por Riri para hacerla similar a Romantic Thriller.

Esto incluye hacer cosas como crear una tormenta catastrófica para que uno de sus intereses amorosos, Tsukasa, pase la noche y adelantar un reencuentro con su amigo de la infancia llamado Junta.

Esto hace que el mundo familiar que rodea a Anzu se vuelva tan impredecible como cualquier historia de isekai, ya que no tiene idea de lo que vendrá a la vuelta de la esquina. Por supuesto, esta serie es más que un espectáculo que simplemente invierte cómo se configura un isekai.

También va más allá al tener un protagonista que rechaza la idea de estar en otra realidad. Anzu tiene como misión asegurarse de que nunca se enamore, por lo que deliberadamente sabotea cualquiera de los planes de amor obvios de Riri.

Esta es una completa subversión de lo que suele hacer un protagonista en esta situación porque se centra en alguien que no quiere adaptarse.

Es una bocanada de aire fresco para este tipo de historia debido a cómo juega con los estereotipos de un simulador de citas y encuentra formas inteligentes para que Anzu los rechace... incluso cuando comienza a enamorarse de algunos de sus intereses amorosos.

Crear una serie que tenga como objetivo satirizar un tipo de historia puede ser difícil porque los escritores pueden caer fácilmente en los mismos estereotipos que están criticando.

Afortunadamente, Romantic Killer sabe exactamente de qué se trata y hace de este nuevo anime de Netflix un rompedor inteligente de las reglas de isekai que es muy divertido de ver. Los 12 episodios de la animación japonesa La asesina del romance se pueden ver actualmente en Netflix.

