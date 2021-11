Este momento de My Hero Academia Temporada 5 fue demasiado lejos

La franquicia My Hero Academia sabe cómo hacer que sus fanáticos hablen. Más recientemente, la charla de Internet ha girado en torno a la última película del anime, "My Hero Academia: World Heroes Mission" que es una de las 11 películas de anime que han recaudado más de $10 millones en la taquilla de América del Norte.

El anime se centra en el estudiante Izuku Midoriya (Deku), mientras se entrena para convertirse en un héroe profesional en un mundo donde un gran porcentaje de la población nace con una "peculiaridad" o superpoder.

Si bien la serie suele ser alegre, la temporada 5 recientemente lanzada da un giro un poco diferente. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del anime My Hero Academia ahora disponible en Crunchyroll.

¿Qué momento marcó a My Hero Academia Temporada 5?

La temporada 5 fue bastante única, ya que proporcionó un Arco completo dedicado a la Liga de Villanos y este fue el momento que marcó la quinta temporada de Boku no Hero Academia.

En el arco de aproximadamente cinco episodios, el líder de la Liga de Villanos (Shigaraki Tomura) es capturado por el nuevo grupo de villanos, el Meta Liberation Army, cuyo objetivo es permitir el uso gratuito de peculiaridades.

A lo largo del arco, se explica la historia de fondo de los miembros clave de la Liga, pero el origen de un personaje, en particular, lleva la oscuridad a un nivel completamente diferente: se trata del trágico origen de Tomura Shigaraki.

La historia de fondo de Shigaraki es particularmente horrible:

El líder de la Liga de Villanos y el sucesor de All For One, Tomura Shigaraki, es lo suficientemente horrible con solo mirarlo, con esas manos muertas y espeluznantes unidas por todo su cuerpo y sus ojos rojos profundos. Pero resulta que tiene una muy buena razón detrás de sus formas malvadas.

En la Temporada 5, Episodio 23, finalmente podemos ver cómo Shigaraki se convirtió en el villano que es hoy. A los 5 años, Shigaraki, que en ese momento se llamaba Tenko Shimura, es un niño aparentemente sin peculiaridades con un padre abusivo que detesta a los héroes.

El padre de Shimura lo atrapa con una foto de su abuela héroe profesional y desata un torrente de abuso sobre él. En su desesperación, la peculiaridad de Shimura, Decay, se desata en la mascota de la familia, que literalmente se convierte en un montón de sangre en descomposición.

Shimura luego se vuelve hacia su familia y accidentalmente usa su peculiaridad con su madre, abuelos y hermana pequeña, matándolos a todos. Luego, por odio, deliberadamente desata su peculiaridad sobre su padre, matándolo también. Después de la muerte de toda su familia, Shimura vaga por la calle sin rumbo fijo hasta que se encuentra con All For One.

Los fanáticos están de acuerdo en que el momento fue bastante intenso:

Foto: BONES - My Hero Academia Temporada 5 "Shigaraki"

Este episodio en particular es uno que se queda contigo durante bastante tiempo. La historia de fondo de Shigaraki es terriblemente deprimente y el episodio en sí es diferente a cualquier otro en "My Hero Academia", ya que en realidad da miedo verlo, y muchos fanáticos estarían de acuerdo.

En un hilo de Reddit, el usuario u / Turambar1986 escribió: "Estoy realmente sorprendido de que se haya podido emitir de esa forma. Ciertamente no se habría emitido en la televisión estadounidense. No solo la sangre, sino los elementos de terror, en general, se marcaron hasta diez. Me recordó a Tokyo Ghoul”.

Otro usuario, u / Sunsurg_e, estuvo de acuerdo y escribió: "Fue tan poderoso, pero tan desgarrador ... Estuvo tan bien hecho. Entonces ... tan bien hecho. Pude entender exactamente por qué terminó de la forma en que lo hizo, y exactamente cómo se sintió en esos momentos finales con su familia ...".

Los fanáticos de "My Hero Academia" recurren al anime por su alegría y sus divertidas escenas de acción, por lo que este episodio específico fue bastante impactante cuando salió al aire.

Con una historia de fondo como la de Shigaraki, no es de extrañar que se convirtiera en el líder de la Liga de Villanos y su historia demuestra que la serie puede tener un lado muy oscuro además de su comedia.

En contraste, el manga de My Hero Academia creado por Kohei Horikoshi presentó uno de sus arcos más oscuros hasta ahora. Los fans pueden esperar que la sexta o futuras temporadas del anime adapten el Arco de Guerra, donde solo te diremos que debes estar preparado para algunas despedidas.

¿Cuántas temporadas tendrá Boku no Hero?

Aún se desconoce el total de temporadas que tendrá el anime de Boku no Hero Academia. Al momento de redactar este artículo, llevamos 5 temporadas de anime estrenadas y una sexta temporada en producción. Te invitamos a leer todo sobre ver My Hero Academia anime, películas y OVAs en orden.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!