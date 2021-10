Este manhwa fue cancelado por plagiar el manga Monster y Evangelion

Solo un mes después del lanzamiento, parece que un manhwa popular está terminando luego de acusaciones de plagio. Según una actualización de Anime News Network, Naver Webtoon confirmó que ya no publicará The Cat On a Hot Tin Roof.

Esto se produce después de que un foro en línea se volviera viral por compartir cuán similares son las partes del manhwa al manga Monster de Naoki Urasawa. La comparación comenzó a volverse viral a mediados de septiembre, y Naver respondió a las acusaciones de plagio en un comunicado.

Ahora, el editor de cómics web dice que ha concluido la serialización del manhwa. El creador de la historia también acordó concluir la publicación con el sitio oficial de Naver Webtoon haciendo un esfuerzo adicional para disculparse con cualquier fan que esté decepcionado con la noticia.

¿Qué manhwa plagió el manga Monster?

Similitudes de Monster y The Cat On a Hot Tin Roof

Para aquellos curiosos sobre la base del plagio, bueno, el culpable es The Cat On a Hot Tin Roof. Los fanáticos del manga Monster: Kanzeban compararon una gran cantidad de diseños de las dos series. Resulta que The Cat On a Hot Tin Roof refleja muchas de las opciones de diseño de Monster, y eso no es todo.

Los fanáticos también se apresuraron a señalar similitudes con la franquicia Evangelion de Hideaki Anno. Los internautas notaron que los protagonistas del manhwa se parecían inquietantemente a Shinji y Kaworu de Neon Genesis Evangelion.

Similitudes de Evangelion y The Cat On a Hot Tin Roof

Estas preocupaciones elevadas fueron suficientes para levantar las alarmas, y los internautas volvieron el hilo viral en poco tiempo. Ahora, el drama ha terminado con el manhwa cancelado. Pero si anhelas un buen manhwa (término para llamar a las historietas o comics de Corea del Cur), sitios como LINE Webtoon y Naver aún lo tienen cubierto.

¿Cuál es el mejor Webtoon?

Si buscas algunos clásicos, siempre puedes probar True Beauty y I Love Yoo. La Verdad Noticias te comparte que otras series como Lore Olympus, Age Matters, Let's Play y She's Hopeless también son historias de lectura obligada para los amantes de las comedias románticas.

En otras noticias, te invitamos a conocer más detalles del manga Monster, anime de Monster, episodios, temporadas y personajes. ¿Sabías que el director Guillermo del Toro es fanático de Monster? La serie es una de las mejores en el género misterio psicológico.

