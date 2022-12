Este manga HENTAI igualó la calidad y detalle de One Punch Man

Nuevamente, el mangaka de One Punch Man fue mencionado en una conversación que comenzó en redes sociales. Esta vez se mostró un panel proveniente de un Doujin H, que según muchos fans, se parece mucho a las ilustraciones de Yusuke Murata. Sigue leyendo para conocer todo sobre este manga hentai.

La conversación inició en el grupo de Facebook “Mappa nos explotó:Ultra Romantic”, cuando uno de los usuarios invitó a aquellos integrantes del grupo a mencionar qué otros mangas pueden igualar al trabajo que Yusuke Murata suele mostrar en el manga One-Punch Man.

Varios internautas mencionaron a ilustradores de cómics japoneses populares como Bochi (Dr. STONE), Oh! Great (Bakemonogatari), Kentaro Miura (Berserk), entre otros más. Sin embargo, también hubo personas que solo se centraron en saber el nombre del manga hentai, el cual es creado por Ikumura (Iku) y se titula, Oku-san To no Gokei Kankei.

Manga hentai similar a One-Punch Man

Portada del manga hentai "Oku-san To no Gokei Kanki"

Este panel de Doujin H fue comparado con One Punch Man.

El nombre de este doujinshi hentai en español, es “Una Relación Recíproca Con Una Mujer Casada”, así que puedes darte una idea de su trama. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre la venta de mangas hentai creados por inteligencia artificial.

Debes saber que esta no es la primera vez que el talento de Yusuke Murata es alabado por los fanáticos en Japón y en el extranjero. De hecho, muchas veces suele ser el referente de la calidad y alto nivel de detalle en ilustraciones de manga (incluso comparado con cómics para adultos o Doujin H).

¿Cuántas temporadas tiene la serie de One Punch Man?

La serie tiene 2 temporadas de anime estrenadas en plataformas de streaming como Netflix y Crunchyroll. Se confirmó que Studio MAPPA está produciendo la tercera temporada de la serie One Punch Man.

