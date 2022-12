Este la inesperada habilidad de Sarada Uchiha de Boruto

Sarda Uchiha, la hija de Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, está creciendo y desarrollando sus habilidades como ninja que la harán convertirse en una kunoichi con el Sharingan excepcional.

Y esto se acaba de comprobar en un capítulo nuevo del manga de Boruto: Naruto Next Generations. Esto ocurrió mientras acaban de descubrir que Ada es un cyborg modificada por Amado.

Lo que ocurrió con Sarada, es que acaba de revelar que utiliza un jutsu o técnica ninja algo extraña e impresionante. Esta parte puedes leerla por completo en el capítulo 74 del manga de Boruto.

¿Cuál es el nuevo poder de Sarada Uchiha?

Nueva habilidad de Sarada Uchiha.

El poder de Sarada Uchiha parece estar totalmente relacionado con la aparición del cyborg llamado Ada que tiene poderes psíquicos con los que puede ver sucesos del presente, aunque ella esté en otra parte, al mismo tiempo que ve eventos pasados.

Por otra parte, Ada provoca que todos se enamoren, sin importar género o edad. Sin embargo, Sarada parece ser inmune, además de Boruto y Kawaki. Lo más probable es que sea debido al Sharingan, que como se ha visto es resistente a los jutsu de control visual o mental.

Además, se reveló que Sumire tampoco cae en el enamoramiento de Ada, por lo que se revela que en caso de que el cyborg se ponga en contra de Konoha, solo ellas dos podrían derrotar.

¿Cuál es el poder que tiene Boruto en el ojo?

Ojo de Boruto Uzumaki.

Si no has seguido toda la historia de Boruto: Next Generations, te contamos que el hijo de Naruto Uzumaki, Boruto, ha desarrollado un nuevo jutsu en su ojo derecho llamado Jogan.

Este le permite ver el flujo de chakra y ver a través de las dimensiones. Asimismo, aumenta su visión y mayor velocidad al luchar. Aprovechamos para contarte en La Verdad Noticias, quien es el ninja más fuerte en todo Boruto.

