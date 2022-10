Este héroe de My Hero Academia terminó con graves lesiones

¡Advertencia! Si no has tenido la oportunidad de ver el último episodio de la sexta temporada de My Hero Academia (Episodio 2 de la Temporada 6 ó bien el Episodio 115 en general), ten en cuenta que La Verdad Noticias entrará en el territorio de los spoilers.

Rabbit Hero: Mirko (Rumi Usagiyama) no ha tenido la oportunidad de mostrar realmente sus habilidades durante su breve mandato en la adaptación de anime de Boku no Hero Academia transmitido en Crunchyroll, pero eso ha cambiado con este último episodio.

Mientras continúa la Guerra de Liberación Paranormal y los héroes desatan un asalto contra los villanos en un esfuerzo por salvar a la Sociedad de Héroes, Mirko está al frente y al centro en la lucha contra los numerosos Nomu de Garaki. Pero en el proceso, Mirko sufre una lesión que seguramente dejó preocupados a los fanáticos.

Rabit Hero: Mirko al final de My Hero Academia Episodio 115.

Garaki definitivamente se ha ganado su lugar como el cerebro detrás de All For One y las fuerzas de Shigaraki Tomura, no solo ayudando a los dos villanos a mejorar seriamente, sino también creando una legión de pesadillas biológicas conocidas como Nomu.

Estas hordas sin sentido se revelaron en la temporada anterior como héroes y villanos resucitados, traídos de la tumba para promover los esfuerzos del Frente de Liberación Paranormal.

Si bien Mirko pudo abrirse camino a través de los rangos menores creados por Garaki, se enfrentó a una amenaza que no había encontrado antes en la serie My Hero Academia.

Imagen: Bones / Boku no Hero Episodio 115

Empujado contra la pared, Garaki lanzó su "Nomu de gama alta" para salvarse, y sólo una de estas pesadillas fue suficiente para casi derrotar a Endeavour y Hawks al mismo tiempo. Mirko, en esta entrega reciente, se enfrentaba a un puñado y uno, en particular, tenía un Quirk que le causó serios problemas a la heroína.

Girando su brazo varias veces, el apéndice de Mirko parece una toalla que se torció demasiadas veces, esencialmente haciéndola inútil. A pesar de perder su brazo, la Heroína Profesional No. 5 no perdió el ritmo. Sin embargo, siguió corriendo tan rápido como siempre, aunque está claro que la Guerra de Liberación Paranormal le ha pasado factura.

Te puede interesar: My Hero Academia celebra su Temporada 6 con nuevo arte de Deku

Mientras que héroes como Crust y un puñado de otros se abren camino hacia el héroe de gran salto, es posible que los luchadores contra el crimen necesiten más respaldo cuando se trata de detener esta amenaza inimaginable para el mundo.

¿Qué te pareció la espantosa herida de Mirko? ¿Crees que el Rabbit Hero saldrá adelante en esta guerra salvaje? Otro personaje que se lució en el Episodio 2 del anime My Hero Academia Temporada 6 fue Denki Kaminari de la Clase 1-A y los fanáticos lo celebraron en Twitter:

Esta capítulo de Boku no hero ha sido INCREIBLE

Mirko es un personaje demasiado bueno y Kaminari se supera cada vez más ���� pic.twitter.com/lQNoRgOt9o — Huguilius04ゴゴ (@HugoEs04) October 8, 2022

