Este es el avance de Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World

Ya establecieron fecha para el próximo lanzamiento de la serie de anime basada en las novelas ligeras llamadas Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World o Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu you desu.

Esta información se reveló en el segundo tráiler publicado en el sitio oficial de la obra de Susumu Kuroi. De modo que su estreno en Japón queda programado para el próximo 10 de enero del 2023.

Además, se puede escuchar algunos minutos del tema de apertura del anime, que se titula “Glorious World”. La serie será producida por los estudios GEEK TOYS, quienes igual se harán cargo del desarrollo de los guiones.

¿Cuál es la trama de Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World?

Este anime de aventuras de fantasía medieval llamado Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World nos relata la historia de Nick, es el típico aventurero en formación. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando su maestro Argus lo expulsa del grupo de la peor manera.

Pero todo cambia para Nick cuando entra a una taberna y conoce a otros tres aventureros solitarios y tras varias cervezas deciden crear su propio grupo que se caracteriza por tener a los humanos como lo peor y tratar de conseguir dinero con honestidad.

La producción de este increíble anime está bajo el cargo de:

El director Itsuki Imazaki , que ya ha trabajado en “Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?”

, que ya ha trabajado en “Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?” Hiroo Nagao de “Trinity Seven” hará el diseño de personajes.

de “Trinity Seven” hará el diseño de personajes. Ryou Takahashi de “Citrus” y “Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e” será el encargado del OST.

