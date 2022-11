Este épico cosplay de Aki es perfecto para un live action de Chainsaw Man

Chainsaw Man se ha convertido en una de las series de anime más grandes del mundo, y los fanáticos ya se están enamorando de sus estrellas. No hay escasez de amor en este mundo por Power y, por supuesto, Denji tiene sus propios fans.

Aki definitivamente lidera el trío cuando se trata de fangirls, y ahora, un cosplay épico del Devil Hunter está haciendo que toda la serie se vuelva viral en las redes sociales. Tenemos que agradecer al usuario de TikTok Jams (.jams0) por el movimiento, como puedesver a continuación:

Encontré el mejor cosplay de Aki Hayakawa en #TikTok ��❤️�� pic.twitter.com/6sVmart5u5 — Erika Rodríguez�� (@KikaRodz) November 15, 2022

El cosplayer es conocido por combinar sus disfraces con trucos de VFX para dar vida a los personajes. Le dieron una oportunidad a Aki el otro día y, con millones de visitas, su cosplay de TikTok se ha vuelto viral en la web.

Después de todo, es difícil negar la habilidad y el esfuerzo que se invirtieron en este video. Aki no solo está perfectamente vestido, sino que los efectos visuales utilizados para hacer que sus demonios contratados cobren vida son salvajes.

No todos los días ves a un demonio zorro atravesar el costado de un edificio. Pero gracias a TikTok y Aki, podemos imaginar cómo se vería esa escena en la vida real. Anteriormente, La Verdad Noticias explicó todo sobre Aki Hayakawa.

Imagen: Studio MAPPA / Chainsaw MAn

Claramente, Chainsaw Man Universe es aterrador, pero tipos como Aki tienen lo que se necesita para sobrevivir. Es un mundo del diablo que se come al diablo, y aquellos que cazan a las bestias deben arriesgar sus vidas si quieren ver el día siguiente.

Aki ha demostrado esa mentalidad una y otra vez en la serie. A pesar de un pasado difícil, el cazador no permanece de rodillas por mucho tiempo y les está enseñando a Power y Denji cómo hacer lo mismo en el anime. Entonces, si aún no lo has hecho, ahora sería el mejor momento para ver Chainsaw Man.

Actualmente, la primera temporada del anime Chainsaw Man transmite nuevos episodios semanalmente a través de Crunchyroll. También puedes leer el manga de Tatsuki Fujimoto semanalmente mientras la serie continúa en la aplicación MANGA Plus.

