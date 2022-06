Este doujinshi hentai superó más de 98 mil dólares en ventas

Este doujinshi para adultos superó más de 98 mil dólares en ventas

Según información del porta Kudasai, se informó que el doujinshi hentai “Imouto no Tomodachi ga Dosukebe Taishuu Fechi Sugite, Inkya no Ore to Kikenbi Nakadashi Hamemakuri” del autor Anon 2-okunen, ha sumado miles de ventas desde la plataforma digital DMM FANZA.

Las ganancias y varios comentarios en un foro japonés, resaltaron los logros de este doujinshi para adultos. El manga para adultos fue lanzado el 17 de junio y costó en un inicio alrededor de 7 dólares americanos. Su precio aumentó a 9 dólares tras unos días de su publicación.

La plataforma DMM FANZA destacó que “Imouto no Tomodachi ga Dosukebe Taishuu Fechi Sugite, Inkya no Ore to Kikenbi Nakadashi Hamemakuri” se mantiene en la quinta posición en ventas generales. Tiene 13 mil 821 copias digitales vendidas al momento de redactar este artículo de anime en La Verdad Noticias.

¿Cuánto ganó el doujinshi hentai?

Anon 2-okunen en Pixiv

El doujinshi para adultos sumó más de 98 mil dólares estadounidenses (13,378,728 yenes), pero aún tendríamos que restar las comisiones de venta que debe pagar el autor. “Imouto no Tomodachi ga Dosukebe Taishuu Fechi Sugite, Inkya no Ore to Kikenbi Nakadashi Hamemakuri” ya está disponible en el catálogo de hentai (407373).

Acerca del doujinshi para adultos

Imagen: Anon 2-okunen

Describen al doujinshi para adultos de Anon 2-okunen como tal: “Mi hermana trajo a una amiga, Shiho-chan, que tiene grandes pechos, es hermosa y tiene un súper ‘fetiche de olores’”.

“Le encanta el olor apestoso de un hombre y no puede resistir la sucia tentación. Yo soy el que se lleva todo el sexo pervertido a escondidas cada vez que ella viene de visita. Al final, después de una semana de abstinencia, incluso tuvieron relaciones sexuales peligrosas de un día para otro…”

Anteriormente, informamos que sobre otro doujinshi hentai inspirado en los personajes de SPY x FAMILY. Este tipo de obras manga son creadas por artistas independientes y suelen conseguir muchas visitas debido a sus historias y temáticas.

