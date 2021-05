Este documental se hizo viral por usar el opening de Neon Genesis Evangelion

Los fanáticos de la animación japonesa hicieron tendencia el documental de 2018, “The Nagano Tapes: Rewound, Replayed & Reviewed”, por usar el opening de Neon Genesis Evangelion en su introducción. ¡La razón te encantará!

En febrero de 2018, el Olympic Channel lanzó The Nagano Tapes, un documental dirigido por Ondřej Hudeček que profundiza en la medalla de oro del equipo de hockey sobre hielo de la República Checa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 en Nagano, Japón.

Si bien The Nagano Tapes tiene tres años, la película recientemente vio un resurgimiento en línea después de que los fanáticos del anime descubrieron que la secuencia del título de apertura está ambientada con" A Cruel Angel's Thesis", el tema de la popular animación japonesa interpretada por la cantante Yoko Takahashi.

The Nagano Tapes y el opening de Evangelion

Las cintas de Nagano ganaron notoriedad en los últimos días gracias a una serie de publicaciones en las redes sociales, en particular una del usuario @VoltySquirrel en Twitter y La Verdad Noticias te comparte su comentario:

"No puedo enfatizar lo suficiente, lo mucho que necesitas para dejar lo que sea que estés haciendo y ver los títulos iniciales de este documental. Te prometo que no estás listo para lo que viene", agregó el usuario de Twitter.

En particular, la apertura del documental The Nagano Tapes no solo presentó la canción conocida como Zankoku na Tenshi no Teeze (japonés), sino que, de hecho, está editada exactamente de la misma manera que la secuencia del título del propio anime.

El director de The Nagano Tapes explica:

“Me tomó tres años, pero finalmente hice que el anime se volviera loco en Twitter". El director Hudeček continuó explicando a Polygon exactamente por qué decidió rendir homenaje a Evangelion, afirmando que había razones tanto narrativas como personales para esta elección creativa.

En pocas palabras, "un montaje rápido con una música atrevida parecía divertido manera de hacerlo". Hudeček explicó: "Cuando estaba buscando la canción adecuada que funcionara, recordé que estaba obsesionado con Neon Genesis Evangelion a finales de los 90 cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Nagano, Japón”.

“Simplemente hizo clic. La música japonesa, el uso de tarjetas de título, la nostalgia personal, la mezcla subversiva de hockey y anime”

Hudeček también reveló que los productores del documental estaban “bastante sorprendidos en un inicio” por su elección de la canción. Sin embargo, se encontró con un pequeño rechazo, ya que "rápidamente se enamoraron de la idea y la apoyaron hasta el final".

¿Qué tipo de anime es Neon Genesis Evangelion?

Opening de Neon Genesis Evangelion se puede escuchar en The Nagano Tapes

Neon Genesis Evangelion es una serie de ciencia fición y mechas. Se emitió originalmente durante 26 episodios desde octubre de 1995 hasta marzo de 1996. La serie de anime creada por Hideaki Anno fue seguida por las películas de 1997 Death & Rebirth y The End of Evangelion.

La tetralogía de la película Rebuild of Evangelion se lanzó en Japón en 2007 como una nueva versión del anime, con su cuarta y última entrega, Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, que se estrenará en marzo de este año.

