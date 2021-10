Este cosplay de Naruto muestra el look más genial de Tsunade

Desde que se presentó por primera vez la serie de manga original de Masashi Kishimoto, Tsunade ha sido uno de los personajes más populares del universo ninja en general. Y ahora, una fanática decidió hacer un genial homenaje de cosplay.

Lady Tsunade no solo causó un gran revuelo en la escena como uno de los Tres Legendarios Sannin (que rivalizaba con otros poderosos ninjas que conocimos, Orochimaru y Jiraiya), sino que continuó dejando un gran impacto en la serie mientras ayudaba a dirigir Konoha a través de algunos de sus momentos más difíciles.

Este personaje se ha quedado mucho más en un segundo plano de la acción principal en la serie secuela Boruto: Naruto Next Generations disponible en Crunchyroll. También, es probable que eso sea aún más cierto a medida que pasan los años.

Pero eso no quita el hecho de que también demostró algunos de los movimientos más geniales de la serie, cuando finalmente desató el poder que había estado escondiendo dentro de su Fuerza de Cien Sellos. La Verdad Noticias te comparte el homenaje de cosplay a continuación.

Cosplay de Naruto recrea a Lady Tsunade

Cosplay de Tsunade en Modo Byakugō

El look más genial de Tsunade había cobrado vida perfectamente gracias al artista @reberbelle en Instagram, y con este cosplay, los fanáticos pueden recordar esos momentos más geniales.

Debido a la naturaleza de cuánto tiempo tomó almacenar su chakra dentro del sello, y cuánto tiempo se tarda en recuperarse para volver a ser útil, hubo pocos momentos en los que pudimos ver a Tsunade usando este poder.

Afortunadamente, hubo más oportunidades de hacerlo a través de Sakura Haruno gracias al entrenamiento de Tsunade, y es ese tipo de conocimiento y experiencia lo que la convirtió en una entidad tan necesaria durante las guerras ninja.

¿Cuántos años tiene Tsunade en Boruto?

El Quinto Hokage tiene 70 años en el anime Boruto. En la precuela Naruto Shippuden, ella tenía 55 años de edad. Ahora que los Exámenes Chunin de Boruto revelan nuevos personajes, Tsunade podría regresar al centro de atención.

Es posible que Tsunade no esté tan presente en los episodios más nuevos del anime, pero con Boruto preparándose para otra larga serie de historias originales para el anime, hay muchas oportunidades para usar a Tsunade en historias futuras en el futuro considerando cuánto tiene que agregar para cualquier situación.

Si no, al menos no le quitará los grandes momentos que ya ha tenido en la serie hasta ahora. Pero, ¿qué piensas del homenaje de cosplay? ¿Crees que Tsunade tendrá más momentos en el anime secuela? Puedes seguir a Naruto to Boruto en Twitter y descubrir algunos spoilers de los siguientes episodios.

