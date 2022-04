Este cosplay de My Hero Academia recrea el lado más sangriento de Himiko Toga

El acto final de My Hero Academia se desarrolla en las páginas del manga de Shonen, ya que los héroes se han reunido para poner todo en juego para preservar Hero Society, mientras All For One y sus fuerzas intentan cambiar el mundo.

Con Himiko Toga al frente y al centro como uno de los villanos más poderosos y populares dentro de la Liga de Villanos, no sorprende ver que los fanáticos todavía honren al antagonista bebedor de sangre cuyo corazón está puesto en Deku.

Actualmente, La Verdad Noticias te recuerda que el plan de Deku para derrotar a Shigaraki y All For One ha salido mal principalmente gracias a que Himiko Toga arrastró al actual portador de One For All fuera de su ruta original designada.

Al revelar que está enamorada de Izuku, Midoriya se asusta con algo feroz y deja al villano bebedor de sangre tanto a Uravity como a Froppy, y este último llega a la escena rápidamente después del comienzo de la batalla.

Si bien Toga puede parecer superada, todavía tiene que revelar su carta de triunfo, que es un vial de sangre del villano Twice, que le permitiría al miembro de la Liga de Villanos crear infinitas copias de sí misma, causando algunos problemas nuevos y salvajes para la Clase 1-A y los luchadores profesionales contra el crimen de Hero Society.

La cosplayer de Instagram Etcetera Cos compartió esta nueva versión de Toga, aparentemente de pie frente a una escena del crimen en la que probablemente ella sea la perpetradora, lo que logra resaltar el verdadero terror del villano que sigue siendo un favorito de los fanáticos desde que llegó a la serie de Kohei Horikoshi:

Himiko Toga cosplay My Hero Academia / Foto: Etcetera Cos

Si bien el manga cuenta lo que podría ser la última batalla de la Clase 1-A, la adaptación al anime regresará este otoño con My Hero Academia Temporada 6, ya que MHA explorará la historia del War Arc.

Ahora que la Liga de Villanos tiene a su disposición los recursos y la lista del Ejército de Liberación del Meta, espere que Toga tenga un papel importante en la próxima temporada de My Hero Academia que aterriza este otoño, ya que los héroes y los villanos están listos para ir a la guerra, con un montón de bajas previstas para tener lugar a ambos lados del pasillo.

