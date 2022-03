Este cosplay de My Hero Academia imagina la versión femenina de Dabi

Los fanáticos de My Hero Academia aman a sus villanos, y pocos de estos malos eclipsan a Dabi. El héroe de la cremación es frío hasta la médula, pero sus brillantes llamas azules calentarán cualquier batalla en la que entre.

El enfoque reciente del manga en Dabi solo ha arrojado más luz sobre su causa y, por supuesto, sus fanáticos viven para llamar la atención. Y ahora, un cosplay de su versión femenina muestra el aspecto más feroz de Dabi hasta el momento.

Como puedes ver, la cosplayer de Instagram @yaizaperez compartió su versión femenina de Dabi. Fue allí donde la cosplayer de anime, que ha abordado muchos otros fandoms, dio a conocer su último cambio de imagen:

“Ya hice este personaje hace un tiempo, pero no me gustó cómo quedó. Lo he vuelto a hacer y ahora estoy más satisfecha. Espero que ustedes también”, compartió la artista con más de 15 mil seguidores de Instagram.

Como puedes ver arriba, el cosplay de My Hero Academia cobra vida con cabello largo y oscuro que ganaría el sello de aprobación de Dabi. Por supuesto, el villano está lleno de quemaduras y grapas tal como lo ven los fans en el anime.

Este cosplay logra dar a las quemaduras un toque de color brillante que transmite mucha textura. Y, sinceramente, es uno de los mejores efectos de maquillaje que hemos visto en un cosplay de Dabi. Si quieres ver más del trabajo de este fan, puedes encontrarlo en Instagram fácilmente.

Anteriormente en el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi, vimos el enfrentamiento Dabi vs Shoto y Toga secuestra a Deku. La Verdad Noticias te recuerda que el arco final está aumentando la emoción con la llegada de nuevos trajes de héroes, equipos de Pro Héroes y estudiantes, al igual que aumentos de poder para los villanos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!