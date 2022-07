Este anime original de Netflix se retrasa debido a contagios de COVID-19

Según nuevos informes, parece que una de las nuevas series de anime originales de Netflix se ha retrasado. En Japón, el sitio oficial de Isekai Ojisan (Uncle From Another World) anunció que el anime isekai está retrasando su próximo episodio.

Entonces, si estabas ansioso por que el episodio cinco se lanzara este mes, puede esperar que el anime lance el episodio en agosto ahora. Este descanso de dos semanas parece haber sido impulsado por la contingencia sanitaria.

El aviso de retraso dice que el episodio cinco y posteriores se pospusieron antes de un aumento en los casos de COVID-19 en los estudios que hacen Uncle From Another World. Entonces, después del lanzamiento del episodio cinco a mediados de agosto, la animación japonesa lanzará episodios semanalmente una vez más.

Visual del anime de Netflix "Uncle From Another World"

¿Quieres saber más sobre Uncle From Another World? Puedes leer su sinopsis oficial a continuación: "Hace diecisiete años, el tío de Takafumi entró en coma, pero ahora ha vuelto como un hombre que se levantó de su tumba”.

“Pronto, Takafumi descubre dos cosas extrañas: su tío atesora los videojuegos por encima de todo y, mientras estaba en coma, en realidad fue transportado a otro mundo como un guardián heroico!”

Te puede interesar: Códigos de Netflix para desbloquear todo el contenido de anime

“Ahora, Takafumi no solo tiene que compartir la habitación con un tío que es literalmente mágico, sino que también tiene que ponerlo al día con dos décadas de historia: teléfonos inteligentes, Internet de alta velocidad, tropos modernos de anime. ..y el traumático resultado de la guerra de consolas de los 90!"

Además de Uncle From Another World, Netflix compartió una lista de sus estrenos de anime para este verano. La Verdad Noticias te recuerda que también tendremos adaptaciones live action para famosas series japonesas como One Piece, Yu Yu Hakusho y Death Note.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram