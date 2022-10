Este anime arregló el problema más grande del género Isekai

Los dos primeros episodios del anime Isekai I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss están haciendo un trabajo impresionante al evitar los muchos estereotipos y fórmulas que vienen con ser una serie de reencarnación de Isekai.

La innovación no es algo que los fanáticos del manga y el anime esperen de la serie Isekai, especialmente cuando se trata de la reencarnación.

En un subgénero específico del anime, el héroe a veces se encuentra reencarnado como un personaje de una novela o un juego y usa su conocimiento de la trama de la historia y de todos los demás personajes, incluido él mismo, para su beneficio.

Irónicamente, hay muchas series de anime Isekai en las que una princesa u otra mujer de alto nivel se convierte en antagonista después de que su prometido rompe su compromiso, generalmente en un espectáculo público humillante, dejándola por el nuevo protagonista. A veces, la villana se enfrenta a una muerte segura.

I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss de la plataforma Crunchyroll combina estas dos tramas secundarias de villanas populares, pero les da un giro aún mayor para que sea lo más innovador posible.

En este caso, el personaje reencarnado era una mujer común de Japón llamada Aileen Lauren d'Autriche que se convierte en la villana de un juego Otome.

Al jugar el juego en su vida normal, Aileen sabe que varias circunstancias eventualmente obligarán al señor de los demonios Claude Jean Ellmeyer a odiar a la humanidad y matar a Aileen de una manera poco espectacular.

Si bien esto obliga a Aileen a que Claude se enamore de ella, lo cual es un giro divertido en sí mismo, en realidad no recuerda mucho del juego otome en el que se basa su nueva realidad.

La heroína no es omnisciente en este anime Isekai

Este es un cambio masivo de la mayoría de las series de manga / anime de reencarnación de Isekai, especialmente las protagonizadas por una villana. Estas series normalmente profundizan en los pensamientos de la villana cuyo conocimiento de la historia los lleva a la muerte o a la venganza.

La villana usa cada conversación e interacción a su favor, en lo que normalmente se convierte en un juego de ajedrez muy enrevesado en el que debe tomar cuentas reales de la historia regular inalterada que transcurre en el presente y el futuro al tiempo que explica las implicaciones que sus cambios están teniendo para a ellos.

Pero Aileen no parece tener esta capacidad en Estoy domando al jefe final. Su conocimiento de la historia y su destino solo sirve como un medio para obligarla a tratar de domar a este jefe final, Claude.

En los primeros dos episodios, Aileen no está familiarizada con el dominio de Claude y tiene problemas para recordar los nombres de sus secuaces, por ejemplo.

Y aunque está comenzando a trazar la relación de ciertos personajes, usa frases como "Si no recuerdo mal", posicionándola como una narradora poco confiable que no es tan omnisciente como la mayoría de las villanas que fueron fanáticos obsesivos en sus vidas anteriores.

En verdad, “I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss” se siente más como una comedia romántica cuya heroína escuchó una profecía de que morirá si ciertas cosas suceden y hará cualquier cosa para asegurarse de que no suceda.

Con suerte, esta dinámica continuará y hará que el resto de I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss se destaque del mar de la serie de reencarnación de anime Isekai protagonizada por la villana de un juego otome. La Verdad Noticias te recuerda que esta serie pertenece a los estrenos de anime de otoño de Crunchyroll 2022.

