Estas 18 series de anime abandonan Crunchyroll en mayo 2021

Otro mes, otras series de anime que salen de Crunchyroll. Para mayo de 2021, un total de 18 programas dejarán el servicio de transmisión. Esto incluye Durarara, Samurai Flamenco, Wagnaria !! y Silver Spoon.

Esta empresa es un sitio de transmisión de vídeos con un enfoque en el anime, además de ser un licenciante y productor de sus propios títulos originales como Tower Of God, The God of High School y Onix Equinox que debutaron en 2020.

Al igual que Netflix, la licencia para programas de animación japonesa puede terminar o actualizarse según las plataformas de streaming. La Verdad Noticias te invita a consultar la lista completa de series de anime que salen de la plataforma a continuación.

Animes que se van de Crunchyroll en mayo

Dato: Cada mes el sitio elimina y suma series nuevas

Classroom Crisis

Day Break Illusion

Durarara

Durarara X2

Durarara X2 The Second Arc

Durarara X2 The Third Arc

High School Fleet

I’ve Always Liked You

Occult Academy

R.O.D.

Silver Spoon

Samurai Flamenco

The Moment You Fall in Love

Vividred Operation

World Conquest Zvezda Plot

Wagnaria!!

Wagnaria!! 2

Wagnaria!! 3

El sitio de streaming anunció que los 18 programas saldrán el 28 de mayo. Por lo tanto, si has estado ansioso por ver (o volver a ver) Classroom Crisis, High School Fleet, World Conquest Zvezda Plot o cualquiera de los otros programas mencionados anteriormente, puede ser un buen momento para echarles un vistazo.

Entre las series de anime que salen, Durarara es una de las series con personajes de anime más populares. El anime de 2010 es una adaptación de la serie de novelas ligeras japonesas escrita por Ryohgo Narita e ilustrada por Suzuhito Yasuda.

¿De qué trata Durarara?

El anime de Durarara sigue a Mikado Ryugamine mientras se muda a Ikebukuro en un intento de traer algo de emoción a su vida. Están sucediendo algunas cosas extrañas en el distrito de Tokio, como bandas invisibles y otros eventos sobrenaturales, que de alguna manera entrelazan el pasado y el presente de la gente.

Si bien Durarara no estará en la plataforma Crunchyroll por mucho más tiempo, la primera temporada del anime está disponible en Netflix en este momento. También te recomendamos otras páginas para ver anime como Funimation, Amazon Prime y AnimeFLV.

