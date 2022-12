Esta ilustración nos muestra una probadita del fin del anime de Uzaki-chan

El anime de Uzaki-chan Wants to Hang Out! o Uzaki chan wa Asobitai! está por concluir. Se sabe que el final de esta divertida serie será el día de mañana 24 de diciembre, algo que tiene muy tristes a sus fans.

Finalmente, saldrá el último episodio de la segunda temporada del anime, que tendrá trece episodios, producido por el estudio ENGI y transmitido por Crunchyroll, que está basado en el manga del mangaka conocido como Take.

Para la despedida, acaban de lanzar un cartel promocional en el que nos regalan una ilustración antes del gran final en la que aparecen Hana Uzaki y Shinichi Sakurai con su ropa de invierno.

Uzaki-Chan ilustración final.

¿Qué ocurrió en el capítulo 12 de Uzaki-chan Wants to Hang Out!?

Hana y Sakurai juntos la noche de navidad.

En el capítulo anterior del anime de Uzaki-chan Wants to Hang Out! se vio a Hana con Sakurai mientras se preparan para pasar su primera noche navideña juntos, esto explica que los dos aparezcan con la misma ropa de invierno en la ilustración que te mencionamos arriba.

Después, disfrutamos de los momentos que pasaron Hana y Sakurai en la casa de la familia Uzaki y algunas revelaciones que hace el papá de la protagonista, pues revela que su hija siente algo más por su querido sempai.

Ahora, tendremos que esperar a mañana para ver en que terminará toda esta situación con el último capítulo número 13 que se estrenará mañana en Crunchyroll. ¡No te lo pierdas!

Además, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, se cree que finalmente Hana se confesará a Sakurai.

¿Cuánto miden los pechos de Uzaki?

Tamaño de los pechos de Uzaki-chan.

Una de las principales características de la pequeña Hana Uzaki del famoso anime Uzaki chan wa Asobitai! es el gran tamaño de sus pechos, por lo que se volvió en una de las mejores waifu. Te contamos que se reveló que su busto mide 96 cm y mide un total de 150 cm.

