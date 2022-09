“Escenas eróticas” del anime Isekai Meikyuu de Harem wo rompen Internet

Según informó Kudasai, existe un artículo publicado por el portal japonés Myjitsu donde se señaló que el anime de Isekai Meikyuu de Harem wo (Harem in the Labyrinth of Another World) logró añadir escenas eróticas (casi hentai). Varias actrices de voz incluso hicieron interpretaciones eróticas.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte un extracto del artículo original traducido por Kudasai:

“El anime de Verano-2022 ‘Isekai Meikyuu de Harem wo (Harem in the Labyrinth of Another World)’, que llamó la atención en muchos aspectos, llegó hasta su conclusión evadiendo la cancelación. Al recordar el anime, muchos han alabado el esfuerzo de las actrices de voz que han aparecido en la serie”.

Imagen: Isekai Meikyuu de Harem wo.

El artículo sobre la animación japonesa agregó lo siguiente: “El género del ‘harén de esclavas’ ha ganado cierto apoyo en la comunidad de novelas web, e ‘Isekai Meikyuu de Harem wo’ puede considerarse un pionero en este campo”.

“Aunque se pensaba que era imposible de animar para todas las edades debido a la temática, la serie comenzó a emitirse impunemente en la televisión terrestre, causando un gran revuelo entre los aficionados a la animación”, escribió el portal Myjitsu.

“La animación mostraba escenas directas en la cama, similares a las de la animación para adultos (hentai)”.

Como puedes leer arriba, se informó que esas “escenas eróticas” fueron interpretadas por una conocida actriz de voz que no participó con un seudónimo. Se trata de la seiyuu Shiori Mikami, conocida por sus papeles de Akari Akaza en YuruYuri y Historia Reiss en Shingeki no Kyojin.

Póster con las nuevas esclavas de Harem in the Labyrinth of Another World.

El artículo original continuó diciendo: “En el cuarto episodio, el protagonista Michio compra a Roxanne, su primera esclava, y no pierde el tiempo en llevarla a la cama en su primera noche”.

Roxanne es interpretada por Shiori Mikami. El artículo agregó que la interpretación fue “bastante arriesgada”, inspirando opiniones de los fanáticos como: “Nunca pensé que Mikami-san interpretaría un rol así” y “¿Acaso tomaron a su familia como rehén para que hiciera esa interpretación?”.

Myjitsu también informó sobre otra actriz de voz japonesa que sorprendió por sus escenas casi “hentai” en el anime Harem in the Labyrinth of Another World. Se trata de Shiori Izawa, seiyuu japonesa conocida por interpretar a Nanachi del anime Made In Abyss.

El personaje de Shiori aparece en el último episodio de Isekai Meikyuu de Harem wo. Los fanáticos de la actuación de voz comentaron al respecto: “No esperaba escuchar la voz en tono sensual de Shiori Izawa“, “Izawa-san realmente hizo lo mejor que pudo“, “¿Estaba Shiori Izawa, la voz de Seri, de acuerdo con esta interpretación?“.

Otros comentaron que “¡Fue un magnífico programa en donde pude escuchar las sensuales vces de Shiori Mikami y Shiori Izawa!” y “¿Entonces fue una escena fan-service de Nanachi?”

El artículo del portal japonés continuó diciendo: “La última parte también presenta una escena húmeda con personajes que aún no habían aparecido en el anime, interpretados por Honoka Kuroki, Rina Honizumi y Mikako Izawa, que aparecerán en futuros arcos argumentales”.

Añadieron que “sólo se mostró como un resumen con el final, pero si hay una segunda temporada, podremos esperar escenas más intensas con estas mujeres”. Puedes conocer más del género hentai y más detalles de la animación japonesa aquí.

Si bien existe una misteriosa tradición en la industria de la actuación de voz de separar los nombres principales y los “seudónimos”, también existe la tendencia a que las actrices de voz del medio principal no actúen con líneas y tonos excesivamente sexualizados.

Finalmente, el anime Isekai Meikyuu de Harem wo podría haber iniciado una nueva tendencia dentro de la industria. Ahora solo queda esperar qué nuevos proyectos de anime están dispuestos a “eliminar la línea entre lo erótico y hentai”.

