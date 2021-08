¿Es necesario ver el anime The Witcher: Nightmare of the Wolf?

La franquicia de The Witcher está creciendo a pasos agigantados, y después de una larga espera, los fanáticos finalmente pueden ver la última incorporación al canon en la nueva película de anime de Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf.

El anime The Witcher trae al mentor de Geralt, Vesemir, al centro de atención, brindando a los fanáticos un vistazo al Witcher favorito de los fanáticos en su mejor momento y presenta eventos fundamentales de la mitología de Witcher que todavía estaban un poco envueltos en misterio.

El resultado es un viaje emocionante a través de la historia de Witcher lleno de estilo, acción trepidante y elecciones a menudo brutales que ningún fan de Witcher se atreve a perderse. La Verdad Noticias compartió antes que el anime The Witcher: Nightmare of the Wolf lanza nuevo póster y tráiler.

Estreno The Witcher: Nightmare of the Wolf en Netflix

El sitio oficial de The Witcher: Nightmare of the Wolf en Netflix Latinoamérica anuncia su fecha de estreno para el próximo 23 de agosto de 2021. Los guionistas Beau DeMayo y Lauren S. Hissrich pueden mantener una vibra y un tono similares a los de la serie de acción en vivo.

De igual forma, el director Kwang Il Han y el estudio de animación coreana Studio Mir (Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender, Dota: Dragon’s Blood) infunden todas y cada una de las escenas con estilo estelar.

¿De qué trata el anime The Witcher?

El anime The Witcher nos presenta un Vesemir joven

The Witcher, es una introducción al mundo de las novelas de AndrzejSapkowski o la serie de acción real. Si ya eres fanático de The Witcher, esta es una visita obligada y muchos fans seguro necesitarán más Vesemir estilo anime lo antes posible.

Al igual que la serie principal, Nightmare of the Wolf o The Witcher: La pesadilla del lobo en Latinoamérica, se basa una vez más en los libros de Sapkowski, pero al igual que su hermano de acción real, también hace un cambio o dos en ciertos elementos de los mitos.

Puede ser peligroso tomarse libertades narrativas cuando se trata de una serie querida, pero los cambios aquí solo mejoran la intriga y agregan un contexto de bienvenida, y tampoco entran en conflicto ni chocan con lo establecido en la serie principal.

El elenco de voces es estelar en todos los frentes, pero una gran parte del peso descansa sobre los hombros de Vesemir, y el actor británico Theo James (Tobias “Cuatro” en Divergente y Hector en la serie animada Castlevania de Netflix) es simplemente asombroso en el papel.

Según la opinión de fanáticos, el Vesemir versión anime es uno que aún está en su mejor momento, sin la carga del conocimiento que eventualmente llegará a comprender, y es simplemente una delicia.

“Un poco engreído, pero no tan desagradable”, mientras Vesemir está concentrado en obtener la mayor cantidad de monedas que pueda, su corazón compasivo brilla lo suficiente como para mantener al público del anime emocionado.

¿Vale la pena ver el anime The Witcher?

Fans recomiendan ver el anime The Witcher

En pocas palabras, la serie ha sido calificada con una recomendación 5 de 5 y es perfecta para nuevos o viejos fanáticos. Al visitar el sitio oficial de Studio Mir, comprenderás que su versión de The Witcher llenará una secuencia de acción con un sentido supremo de escala y movimiento.

Vesemir deslumbra en todas y cada una de las secuencias mientras recorre rápidamente el campo de batalla con una elegancia impresionante mientras derrota enemigos.

Sí, leíste bien. Nightmare of the Wolf no se detiene en la brutalidad, y eso se aplica tanto a las secuencias de acción como a las secuencias relacionadas con el origen de The Witcher.

Todo se junta para un acto final que simplemente no se podría hacer en acción en vivo, al menos no sin un presupuesto enorme, y los espectadores estarán al borde de su asiento todo el tiempo. El anime The Witcher de Netflix se estrenará este agosto. ¿Estás listo?

