¿Es Shingeki no Kyojin realmente un anime Shonen?

Shonen es una parte central de la industria del anime y es probablemente la más grande. Muchos conocen al Shonen como un género y esto se debe su crecimiento con las series publicadas en Weekly Shōnen Jump de Shueisha. Claramente, este no es el caso para otros éxitos como Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) de la editorial Kodansha.

Primero que nada, debemos aclarar que el Shonen es una demografía dirigida a un público jóven y no un género en sí. Sin embargo, muchos piensan en franquicias japonesas como Dragon Ball, Naruto, One Piece y Bleach cuando se menciona el Shonen (público con rango de edad entre 12 y los 18 años).

A continuación, La Verdad Noticias explora la relación de la serie Shingeki no Kyojin con el “Shonen”. La serie fue creada por Hajime Isayama en sus páginas de manga y llevada al anime por WIT Studio (Temporadas 1-3) junto con Studio MAPPA (Temporada 4).

Shonen Jump también es el cerebro detrás de la mayoría de los títulos de Shonen de gran éxito modernos como Black Clover, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), Dr. Stone y Chainsaw Man.

Sin embargo, para sorpresa de la mayoría de los fanáticos del anime, Attack on Titan, una exitosa serie de manga y anime, tiene una historia voluble con Shonen Jump. Además, muchos fanáticos de AOT debaten si la serie debe considerarse un anime "Shonen" según su demografía.

Echar un vistazo más de cerca a los temas principales de Attack on Titan en comparación con los temas dominantes del género Shonen permitiría notar ciertas controversias. Después de estos desarrollos controvertidos, ¿realmente puedes referirte a Attack on Titan como un anime Shonen?

Attack on Titan se publica en Bessatsu Shōnen Magazine, una publicación popular que promociona títulos como Silent Voice, Orient y más. Otra teoría con respecto a que Attack on Titan no forma parte de las publicaciones de Shonen Jump es la supuesta cita de Isayama, que afirma que no habría sido fácil para él trabajar con la serialización semanal de Shōnen Jump.

Esto sugiere algo más grande en el fondo que la mayoría de los fanáticos no conocen. Por ejemplo, podría significar que Attack on Titan de Isayama habría sido difícil de crear con respecto a los estándares de Shonen Jump (AOT no tuvo publicación semanal sino de forma mensual).

En consecuencia, el motivo de Attack on Titan que no se serializa en Shonen Jump gira en gran medida en torno a los temas anti-Shōnen de la serie. Siguiendo esta lógica, ¿cuáles son los temas de Attack on Titan y por qué son tan diferentes del estándar establecido por la mayoría de los animes Shōnen?

Shingeki no Kyojin contradice los temas del Shonen

Attack on Titan está ambientado en un mundo donde existen humanoides gigantes conocidos como "Titanes" y son un terror para los humanos y la sociedad en general. Incluso el tema principal de titán de la historia se transforma en algo inesperado con cada nueva temporada que despliega un giro diferente.

Shingeki no Kyojin es una increíble historia de suspenso con temas violentos para complementar la vibrante historia del título. Eren Jaeger, el protagonista, juega un papel muy importante en el desarrollo de la historia a medida que cambia de un joven bondadoso a un antihéroe diabólico, ahora considerado un terror en el mundo de Attack on Titan.

Attack on Titan se eleva por encima de la mayoría de los tropos dominantes de Shonen de diferentes maneras. Lo primero y más importante es la sensación cómica del espectáculo. Los programas clásicos de Shonen como One Piece, Naruto y Dragon Ball presentan temas orientados a la comedia, lo que les da a los programas una sensación alegre después de momentos de batalla emocionantes.

Por el contrario, Attack on Titan no posee tal tema. La historia está llena de temas horribles y carece de sustancia cómica para que se agrupe dentro del género Shonen. Aunque la serie tiene algunos momentos alegres protagonizados por personajes como Sasha Brown y Connie, casi todas las escenas de AOT presentan desarrollos que resuenan con el género Seinen (público con rango de edad de 20 años en adelante).

Desde una perspectiva inspirada en Shonen, mirando al protagonista de Attack on Titan, uno descubriría la gran diferencia entre Eren Jaeger y los típicos protagonistas de Shonen. La mayoría de los protagonistas de Shonen suelen ser ingenuos y tienen un objetivo claro o un conjunto de objetivos, que está relacionado con el tema dominante de su título.

En la primera temporada de Attack on Titan, Eren reflejó de cerca al protagonista predeterminado de Shonen con sus ideales ingenuos y su exceso de celo. Aún así, mostró sutilmente las cualidades que encarnan la mayoría de los protagonistas de Seinen, que en su mayoría están impulsados por la venganza o impulsados por causas oscuras.

¡Advertencia de spoiler! Más tarde, Eren Jaeger evolucionó en su personalidad, convirtiéndose en un antagonista calculador impulsado por una oscura ambición: acabar con toda la vida en su mundo, excluyendo a los Eldianos.

Es muy raro ver protagonistas malvados/antihéroes en el mundo Shonen, ya que el género está dirigido a la generación más joven para promover un pensamiento saludable. Independientemente, Shingeki no Kyojin no captura la narrativa de Shonen en el aspecto protagonista.

Finalmente, uno de los temas centrales de Attack on Titan es la violencia desenfrenada. No es raro encontrar anime Shonen con intensas escenas de batalla. Sin embargo, la violencia que representan no se parece en nada a la de AOT, que representa sangre de batalla al nivel de Seinen.

Desde cortar el cuello de los titanes hasta titanes que consumen carne humana, Attack on Titan promueve temas más oscuros, diferentes de los estándares de Shonen. Attack on Titan es una obra maestra por derecho propio y según los estándares del anime. Sin embargo, la demografía del programa es algo que debe recibir la atención adecuada.

Attack on Titan desafía lo que el género Shonen no ofrece y se agrupa mejor como un anime de Seinen, un grupo demográfico que alberga títulos con temáticas similares al Shonen pero que también incluyen temáticas para un público adulto. No por nada el anime Shingeki no Kyojin se convirtió en una de las series más vistas de la televisión.

