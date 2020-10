Erased: Una de las MEJORES adaptaciones de anime a live action de Netflix

Erased: Una de las MEJORES adaptaciones de anime a live-action

La popular serie de anime japonesa de 2016, Erased (Boku Dake ga Inai Machi) basada en el manga de Kei Sanbe, se adaptó a una serie de live action solo un año después en 2017 y está en Netflix.

El anime en general puede ser muy difícil de trasladar a una producción live action debido a las diferencias inherentes entre los dos medios, pero Erased es una de las mejores adaptaciones de manga/ anime a live action de la historia.

Algunas adaptaciones de anime/ manga y dibujos animados a live action son fieles, como Alita: Battle Angel, mientras que otras se alejan tanto del material original que se vuelven irreconocibles para el material original, como The Last Airbender. Si bien no puede haber ninguna justificación para los crímenes de M. Night Shyamalan contra el Avatar, es justo decir que, en un sentido general, elegir qué elementos conservar y cuáles omitir al adaptar el anime o los dibujos animados a live action nunca es fácil.

El anime Erased fue adaptado a live action

La fidelidad al material de origen siempre es importante, pero algunos aspectos de un anime simplemente no se traducen en un contexto en el live action. Erased trabajó duro para lograr ese equilibrio de adherirse al espíritu del anime sin hacer que los actores del live action parezcan torpemente caricaturescos.

¿De qué trata el anime?

Satoru Fujinuma (Yûki Furukawa) es un artista de manga en apuros de 29 años que puede viajar al pasado, pero es una habilidad que no puede controlar. Después de que su madre (Tomoka Kurotani) es asesinada y es acusado de asesino, de repente se encuentra de nuevo como un estudiante de quinto grado en 1988, el año en que una serie de asesinatos de niños sacudió su ciudad natal en Hokkaido.

Satoru cree que ha sido enviado al pasado para evitar que sus compañeros de clase mueran. En general, la trama y los personajes siguen siendo consistentes con la serie de anime, pero hay algunas diferencias interesantes.

El anime comienza con un sentimiento melodramático más ominoso, mientras que el live action se abre en un tono más sombrío y plano. Satoru del live action no es tan nervioso o sarcástico como su contraparte de anime.

La diferencia no es particularmente sorprendente, ya que ofrecen un diálogo similar, especialmente en el primer episodio. El ajuste al carácter de Satoru está muy bien pensado y deliberado. El condescendiente y conmovido Satoru del anime es divertido y se puede identificar como una caricatura, pero duplicar este tono exacto en el piloto del live action haría que Satoru parezca desagradable y mezquino. Esto es especialmente cierto en su dinámica con Airi (Mio Yûki) y su madre.

Además de modificar las personalidades de los personajes, las reacciones y expresiones también se atenúan en el anime. Muchas adaptaciones de live action que se transmiten en la televisión intentan retener las payasadas del anime estrafalarias y exageradas, pero simplemente no se dan de la manera correcta cómo cuando una persona real agita los brazos y grita como una caricatura.

Erased hace un buen trabajo al mantener el espíritu de la escena consistente con el anime mientras ajusta el diálogo y los gestos a un equivalente creíble live action. Los fanáticos del anime también recordarán el elemento gráfico del carrete de película que se usa en toda la serie. La serie animada estuvo bien servida por este tema visual y encaja en la premisa. En la serie en vivo, sin embargo, este elemento se omite por completo, ya que probablemente se habría sentido demasiado ingenioso en ese contexto.

Adaptar una historia a un nuevo medio nunca es perfecto. La serie de acción real tomó muchas buenas decisiones, pero algunos cambios pueden haber sido innecesarios.

Si bien el anime se realizó en 12 episodios de 22 minutos, la duración de los episodios del live action es más variada, desde 26 a 32 minutos. Algunas escenas del anime se cortaron, mientras que otras escenas se agregaron. El final del anime es mucho más largo y se prolonga en el live action, pero el final del anime es en realidad más emocionante.

A pesar de los grandes cambios en las circunstancias que rodearon el final de la serie, la forma general en que termina para cada uno de los personajes sigue siendo la misma. Aunque cada adaptación tomó caminos diferentes en ocasiones, aún así lograron llegar al mismo destino. Ambas series son un excelente atracón, y para aquellos que han visto ambas, nunca es demasiado tarde para leer el manga.

TE RECOMENDAMOS LEER: Los 5 mejores torneos de anime

Protagonizada por Yûki Furukawa, Reo Uchikawa, Rinka Kakihara, Tomoka Kurotani, Mio Yûki y Shigeyuki Totsugi, Erased se transmite en Netflix. Mantente informado con La Verdad Noticias para conocer más detalles sobre este anime.