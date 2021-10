Darling in the FranXX se ha convertido en una de las series más populares de los últimos meses, ya que a pesar de que desde 2018 no han estrenado una nueva temporada, los fans siguen posicionando los episodios de Darling in the FranXX en los primeros lugares de las listas de popularidad del anime.

Esta serie futurista estrenada el 13 de enero de 2018 combina el romance con las batallas futuristas, ya que incluye batallas de mechas contra monstruos gigantes y desde entonces no han habido noticias sobre su renovación, algo que tiene muy preocupados a sus fans.

A continuación te hablaremos de los datos más importantes que debes conocer sobre la serie y toda la información sobre la primera temporada que existe actualmente, así como los episodios especiales y el doblaje de Darling in the FranXX y si será el mismo en la próxima temporada.

¿Cuántas temporadas y episodios de Darling in the FranXX son?

Por el momento sólo hay una temporada del anime

Como te informamos en La Verdad Noticias hasta el momento la serie sólo tiene una temporada con 24 capítulos, mismos que iniciaron emisión el 13 de enero de 2018 y concluyeron el 7 de julio del mismo año, mismos que puedes ver en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Por el momento el Studio Trigger encargado de la producción del anime no ha declarado la fecha oficial para el regreso de Darling in the FranXX, aunque se especula que podría estrenarse en otoño de 2022, por lo que se espera un comunicado que haga oficial esta fecha de estreno.

¿Cómo se llama el capítulo 2 de Darling in the FranXX?

Cada episodio de la serie tiene una revelación impresionante

El capítulo 2 de la serie se llama 繋がるということ つながるということ , Tsunagaru to Iu Koto?, que podría traducirse como ¿Quieres estar conectado? o ¿Estás conectado?, y fue en este donde la mayoría de los fans se engancharon con la historia y a partir de ahí no se perdieron los 22 capítulos restantes.

Asimismo nos dio más detalles de los protagonistas y desde aquí los fans comenzaron a crear fandoms y a recrear a los ‘parásitos’, prueba de eso es el cosplay de Zero Two que se ha vuelto muy popular entre los seguidores de la serie.

Episodios extra de Darling in the FranXX

Darling in the FranXX tuvo dos episodios especiales

Además de los 24 capítulos que conforman la primera temporada de la serie, tiene dos episodios especiales adicionales, siendo uno llamado Darling in the FranXX playback special I y II, y aunque esta serie Parasyte llegaron a Netflix, los episodios no estuvieron incluidos.

Por otro lado, los episodios de Darling in the FranXX que están disponibles han sido vistos miles de veces, por lo que esto podría presionar a los productores para que revelen la fecha oficial del estreno de la nueva temporada o adelanten su estreno.

