Episodio final de Made In Abyss Temporada 2 durará 1 hora

Un tweet del autor/ilustrador del manga Made In Abyss, Akihito Tsukushi, anunció hoy que el próximo episodio final de la segunda temporada del anime tendrá una hora de duración. Dicho episodio final se transmitirá este miércoles 31 de agosto.

La segunda temporada de Made In Abyss se estrenó el 6 de julio y finalizará en unos días el 31 de agosto. El anime es producido por Kinema Citrus. Aún no se ha anunciado una tercera temporada, pero hubo una brecha de casi cinco años entre las temporadas uno y dos, por lo que es posible que no llegue pronto.

Aunque, durante ese lapso, se produjeron tres películas. Es posible que ese ciclo se repita y esto no sea todo lo que queda del anime Made in Abyss en el futuro cercano. Sigue leyendo La Verdad Noticias para más información.

¿Cómo se llaman las películas de Made In Abyss?

Imagen: Kinema Citrus / Made In Abyss

Las películas de Made In Abyss se llaman “Journey’s Dawn”, “Wandering Twilight” y “Dawn of the Deep Soul”. Se recomienda ver primero la Temporada 1 de la animación japonesa, luego las tres películas y finalmente pasar a la Temporada 2.

Made In Abyss anuncia videojuego

Para satisfacer aún más tus necesidades de Made In Abyss, te compartimos que el 2 de septiembre se lanzará un videojuego titulado Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Además, a principios de este mes se lanzó un nuevo tráiler del juego.

Crunchyroll resume la trama del anime Made In Abyss Temporada 2 como: “Dentro de las profundidades del Abismo, una niña llamada Riko se topa con un robot que parece un niño. Riko y su nueva amiga descienden a un territorio desconocido para descubrir sus misterios, pero ¿qué les espera en la oscuridad?”

